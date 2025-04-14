Зеленський закликав Трампа відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS News "60 хвилин", яке вийшло у неділю, закликав президента США Дональда Трампа відвідати Україну.

Про це інформують CBS News.

Зеленський заявив, що буде радий вітати Трампа в Україні, щоб він міг “зрозуміти, що тут відбувається”.

“Ми поважаємо вашу позицію, але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приїжджайте, щоб побачити людей, цивільних, воїнів, лікарні, церкви, дітей, зруйнованих або загиблих”, — сказав Зеленський.

“Приходьте, дивіться, а потім будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким маєте справу. Ви зрозумієте, що зробив Путін”, — додав він.