Україна отримала від Світового банку $50 млн на сферу охорони здоров’я

Україна отримала 50 мільйонів доларів США від Світового банку у межах виконання проєкту у сфері охорони здоров’я "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE).

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Там розповіли, що мета проєкту – надання допомоги українському уряду у покращенні Програми медичних гарантій (ПМГ) для створення надійної системи охорони здоров’я в Україні.

Зазначається, що умовою отримання цих коштів було підвищення рівня капітаційної ставки первинної медичної допомоги (оплата за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу) щонайменше до 825 грн, а відповідно до рішення уряду від грудня 2024 року така ставка на 2025 рік становить 844,4 грн замість 786,65 грн у 2024 році.

"THRIVE є одним із проєктів, що впроваджуються із використанням фінансового інструменту PforR, який передбачає досягнення показників, за верифікації яких Україна залучатиме визначені відповідними угодами кошти", – йдеться у повідомленні.

Угода про позику та угода про фінансування на загальну суму 449 млн доларів США були підписані 10 грудня 2024 року, з них 249 млн надала Японія. Минулого року Україна вже отримала 220 млн доларів США, які передбачені угодою про позику (100% виділених коштів).