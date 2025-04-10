Україну вперше обрали до складу Координаційної ради ЮНЕЙДС (UNAIDS) на період 2026-2028 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

У відомстві пояснили, що тепер Україна отримає можливість впливати на формування глобальної політики у сфері протидії ВІЛ/СНІДу, а також сприятиме врахуванню українського національного контексту при прийнятті радою рішень.

Також приєднання до Координаційної ради ЮНЕЙДС дозволить Україні обмінюватися досвідом з іншими країнами та сприяти розбудові більш ефективних національних систем боротьби з ВІЛ/СНІДом.

У МОЗ стверджують, що Україна вже продемонструвала успіх у створенні ефективної системи послуг з ВІЛ, яка базується на принципах громадського здоров’я. Йдеться про ефективну систему епідеміологічного контролю, моніторингу та управління запасами ліків, що забезпечило пацієнтам безперервний доступ до антиретровірусної терапії.

У складі Координаційної ради ЮНЕЙДС Україна ставить перед собою чіткі пріоритети: посилення міжнародної співпраці та обмін найкращими практиками, рівний доступ до медичних послуг для всіх, зокрема вразливих груп, розширення профілактичних програм та тестування, сприяння сталому фінансуванню у сфері ВІЛ/СНІДу, захист прав людини та боротьба з дискримінацією.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 1 лютого 2025 року в Україні зареєстровано 118 444 людей, які живуть з ВІЛ і приймають АРТ.

Про ЮНЕЙДС

ЮНЕЙДС — це об’єднана програма ООН із ВІЛ/СНІДу, яка була створена в 1996 році для координації глобальної відповіді на епідемію ВІЛ, обʼєднуючи зусилля держав, міжнародних організацій, громадянського суспільства та людей, які живуть із ВІЛ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЮНЕЙДС виступала за інтеграцію послуг ВІЛ у гуманітарну допомогу. Організація також допомагала координувати зусилля між урядом, ООН і неурядовими організаціями для боротьби зі стигмою та посиленні профілактики інфікування ВІЛ.