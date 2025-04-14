Унаслідок щоденних ударів військ РФ по українських містах загинули 13 тисяч цивільних, серед них — понад 600 дітей. Кількість загиблих українських військових може сягати 100 тисяч.
Про це йдеться в інтерв'ю президента Володимира Зеленського CBS News.
Також повідомляється, що російські війська близько 1 700 разів атакували школи та 780 разів — медичні заклади.
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Вранці 13 квітня Росія вдарила по центру Сум двома балістичними ракетами: за останніми даними, загинули 34 людини, понад 100 — отримали поранення.