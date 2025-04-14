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Скільки цивільних загинули внаслідок ударів РФ по українських містах — інтерв'ю Зеленського
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Скільки цивільних загинули внаслідок ударів РФ по українських містах — інтерв'ю Зеленського

Олена Богданьок
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Зеленський розповів, скільки цивільних загинули внаслідок ударів РФ по українських містах
Ракетний удар по Сумах 13 квітня 2025 р. Суспільне Суми/Олег Вороненко

Унаслідок щоденних ударів військ РФ по українських містах загинули 13 тисяч цивільних, серед них — понад 600 дітей. Кількість загиблих українських військових може сягати 100 тисяч.

Про це йдеться в інтерв'ю президента Володимира Зеленського CBS News.

Також повідомляється, що російські війська близько 1 700 разів атакували школи та 780 разів — медичні заклади.

Вранці 13 квітня Росія вдарила по центру Сум двома балістичними ракетами: за останніми даними, загинули 34 людини, понад 100 — отримали поранення.

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