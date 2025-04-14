14 квітня — 1145-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Вранці 12 квітня Росія вдарила по центру Сум двома балістичними ракетами: за останніми даними, загинули 34 людини, понад 100 — отримали поранення.
- Низка світових лідерів відреагували на удар, висловивши співчуття. Спецпредставник Трампа з питань України Келлог назвав атаку "такою, що переходить будь-яку межу пристойності".
- Міський голова Конотопа звинуватив голову ОВА в організації нагородження військових у Сумах 13 квітня.
- Ввечері 13 квітня РФ атакувала Одесу дронами: відомо про п'ятьох травмованих, пошкоджені житлові будинки та медичний заклад.