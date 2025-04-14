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Понад 30 загиблих унаслідок обстрілу Сум, Росія атакувала безпілотниками Одесу. 1145 день війни
Вторгнення Росії в УкраїнуТоп дня

Понад 30 загиблих унаслідок обстрілу Сум, Росія атакувала безпілотниками Одесу. 1145 день війни

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Понад 30 загиблих унаслідок обстрілу Сум, Росія атакувала безпілотниками Одесу
Поліцейські психологи працюють з людьми після російського ракетного удару по Сумах вранці 13 квітня 2025 року. Відомо про 34 загиблих та понад 100 поранених унаслідок атаки двома балістичними ракетами. Суспільне Суми/Олег Вороненко

14 квітня — 1145-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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