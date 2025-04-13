13 квітня — 1144-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Трамп ще на рік продовжив санкції проти Кремля та надзвичайний стан, запроваджений адміністрацією Байдена через загрозу з боку Росії.
- Під час виконання бойового вильоту на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов.
Дронами та артилерією: російське військо атакувало Нікопольщину
Ввечері 12 квітня армія РФ обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. Продовжили атаки й вранці 13 квітня.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
Раніше посадовець писав, що протягом дня 12 квітня російські війська скерували на Нікопольщину півтора десятка дронів-камікадзе. За уточненими даними, по району вдарили ще тричі били по Нікопольщині.
Безпілотниками поцілили по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадам. Пошкоджені п'ятиповерхівка та одне з підприємств. Загиблих та поранених немає.
Зранку 13 квітня війська РФ поновили обстріли. З важкої артилерії та FPV-дронами вдарили по Марганецькій громаді. Наслідки атак з'ясовують. Попередньо, без жертв.
"Ви повинні або діяти, або замовкнути": Трамп прокоментував переговори з Росією та Україною
Президент США Дональд Трамп у суботу, 12 квітня, заявив, що переговори, спрямовані на завершення війни в Україні, можливо, йдуть непогано, але “настає момент, коли потрібно або діяти, або замовкнути”.
Про це повідомляє Reuters.
“Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути в порядку, і ви дізнаєтеся про це дуже скоро. Є момент, коли ви повинні або змиритися, або замовкнути. Побачимо, що станеться, але я думаю, що все йде добре”, — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.
(Трамп вижив ідіому “put up or shut up”. Як пояснює кембріджський словник, коли говорять, що хтось повинен “змиритися або замовкнути”, мається на увазі, що він повинен або вжити заходів, щоб зробити те, про що він говорив, або припинити говорити про це — ред.)