Дронами та артилерією: російське військо атакувало Нікопольщину

Ввечері 12 квітня армія РФ обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. Продовжили атаки й вранці 13 квітня.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Раніше посадовець писав, що протягом дня 12 квітня російські війська скерували на Нікопольщину півтора десятка дронів-камікадзе. За уточненими даними, по району вдарили ще тричі били по Нікопольщині.

Безпілотниками поцілили по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадам. Пошкоджені п'ятиповерхівка та одне з підприємств. Загиблих та поранених немає.

Зранку 13 квітня війська РФ поновили обстріли. З важкої артилерії та FPV-дронами вдарили по Марганецькій громаді. Наслідки атак з'ясовують. Попередньо, без жертв.