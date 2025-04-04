Військові одружуватимуться в "Дії" поза чергою — постанова уряду

Відтепер військові одружуватимуться в “Дії” поза чергою, Уряд ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Розширюємо можливості для тих, хто захищає Україну. Запустимо пріоритетний запис на Шлюб онлайн для військових — вони окремо бронюватимуть дату церемонії”, — написав Федоров.

Як працюватиме пріоритетний запис:

Захисники й захисниці проходитимуть авторизацію через застосунок Армія+, обиратимуть там Шлюб онлайн, а після цього отримають доступ до вибору дати й часу одруження в “Дії”.

Військові зможуть одружуватися в першу чергу, попри відстань, навіть якщо перебувають на полі бою.

З 9 вересня 2024 року українці можуть укласти шлюб по відеозв'язку через портал "Дія".

У застосунку проходить весь процес реєстрації шлюбу — від подання заяви до одруження. Таким чином молодятам не треба витрачати час на поїздки, пошук вільних дат в установах та перейматися за бюрократію.

У день весілля у Дії з'являється посилання на онлайн-церемонію, де на наречених чекає працівник Цифрового ДРАЦСу. Процес одруження займає до 30 хвилин.

Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягується в Дію протягом доби. Фізичний документ можна замовити доставкою Укрпошти або забрати у відділенні.