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В адміністрації Трампа назвали ракетну атаку Росії по Сумах такою, "що переходить межу пристойності"
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В адміністрації Трампа назвали ракетну атаку Росії по Сумах такою, "що переходить межу пристойності"

Марія Патока
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Реакція США на удар по Сумах
Ракетний удар по Сумах 13 квітня 2025 р. Суспільне Суми/Євген Абрасімов

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог відреагував на російську ракетну атаку по Сумах 13 квітня, назвавши її "такою, що переходить будь-яку межу пристойності".

Про це він написав у своєму профілі у соцмережі X.

"Як колишній воєначальник, я розумію прицілювання, і це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні", — заявив Кіт Келлог.

Посольство США в Україні висловило співчуття загиблим та пораненим від ракетного удару по Сумах.

"Сьогодні, у Вербну неділю, Росія завдала удару балістичними ракетами по Сумах, внаслідок якого загинули 32 українських цивільних, ще 99 отримали поранення. За повідомленнями, як і в Кривому Розі, були використані ракети з касетним зарядом, що лише посилило масштаб руйнувань і шкоду для мирного населення. Наші молитви разом із жителями Сум", — повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Зранку 13 квітня у Сумах було чути два вибухи. За словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, це був ракетний удар, є загиблі.

На російську атаку по Сумах відреагували: президент Франції Еммануель Макрон, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, президентка Молдови Майя Санду, Голова Євроради Антоніу Кошта та інші європейські лідери.

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