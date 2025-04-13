Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог відреагував на російську ракетну атаку по Сумах 13 квітня, назвавши її "такою, що переходить будь-яку межу пристойності".

Про це він написав у своєму профілі у соцмережі X.

"Як колишній воєначальник, я розумію прицілювання, і це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні", — заявив Кіт Келлог.

Посольство США в Україні висловило співчуття загиблим та пораненим від ракетного удару по Сумах.

"Сьогодні, у Вербну неділю, Росія завдала удару балістичними ракетами по Сумах, внаслідок якого загинули 32 українських цивільних, ще 99 отримали поранення. За повідомленнями, як і в Кривому Розі, були використані ракети з касетним зарядом, що лише посилило масштаб руйнувань і шкоду для мирного населення. Наші молитви разом із жителями Сум", — повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Зранку 13 квітня у Сумах було чути два вибухи. За словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, це був ракетний удар, є загиблі.

На російську атаку по Сумах відреагували: президент Франції Еммануель Макрон, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, президентка Молдови Майя Санду, Голова Євроради Антоніу Кошта та інші європейські лідери.