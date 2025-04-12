Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що членство України в НАТО не повинно бути знято з порядку денного військово-політичного блоку, адже йдеться про трансатлантичну безпеку. Крім того, за його словами, Київ зробить свій внесок, якщо вступить в Альянс.

Про це глава української дипломатії сказав під час виступу на Анталійському дипломатичному форумі, що відбувається у Туреччині.

"Йдеться про наш внесок. Україна зараз має 110 бригад, які мають щоденний бойовий досвід. І звичайно, це буде реалістичний, справжній внесок у майбутню трансатлантичну безпеку. І, до речі, найдешевший", — сказав міністр.

Також Сибіга зазначив, що Росія порушила 10 принципів Гельсінського акту, і крім цього у цьому році виповнюється 80 років Хартії ООН.У цьому контексті він наголосив, що міжнародні закони мають працювати, а не просто бути "деклараціями".

"Україна після 24 лютого 2022 року також є прикладом, що ця система є нефункціональною. Ця система є несправедливою. Ми потребуємо додаткових інструментів примусу. Ми потребуємо реформ. Ми потребуємо реформ в ООН, і до речі реформ в гуманітарних законах, у Женевських конвенціях, ми маємо оновити їх. Не лише в Україні, але й в інших країнах. І в України є досвід, ми готові зробити свій внесок", — сказав глава МЗС.

Він вкотре підкреслив, що Україна хоче закінчити війну, яку розпочала Росія, вже цьогоріч, бо, мовляв, від цього залежить безпека всієї Європи.

"Ми хочемо закінчити війну цього року. Але важливо не маніпулювати терміном "мир". Від того як завершиться ця війна в Україні — залежить подальша архітектура безпеки в Європі, залежить безпека кожної родини в Європі. Ось чому фундаментально важливо досягти довгострокового і зрозумілого миру", — додав міністр.

Сибіга 10-12 квітня відвідує Туреччину. Зокрема там він бере участь в Анталійському дипломатичному форумі, який є одним з ключових політико-безпекових майданчиків у світі.

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що членство в НАТО залишається найміцнішою гарантією безпеки України, але рішення залежить насамперед від США.

Спецпосланець американського президента Стівен Віткофф заявляв, що Україна нібито погодилася з тим, що "вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм".

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна "не вступить в НАТО".