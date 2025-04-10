Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 10-12 квітня відвідує Туреччину. Зокрема він візьме участь в Анталійському дипломатичному форумі, який є одним з ключових політико-безпекових майданчиків у світі.

Про це повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Там розповіли, що на полях форуму у Сибіги запланована низка важливих двосторонніх зустрічей з колегами з Африки, Близького Сходу та Європи. Міністр також візьме участь у панельній дискусії форуму "Європейська безпека на роздоріжжі".

"Ключовими темами переговорів і виступів міністра стануть досягнення справедливого та стійкого миру для України, забезпечення свободи мореплавства у Чорному морі та посилення ролі України як гаранта продовольчої безпеки, розвиток відносин з країнами Африки та Близького Сходу та зміцнення українсько-турецького стратегічного партнерства", — йдеться у повідомленні.

Крім цього Сибіга також проведе зустрічі з українськими громадами Анталії, діловими колами та посадовцями, та приділить увагу просуванню проєктів публічної дипломатії під патронатом першої леді України Олени Зеленської.

10 квітня у Стамбулі розпочались переговори між делегаціями Росії та США. Вони проходять у закритому режимі. Ціллю зустрічі є нормалізація роботи посольств.