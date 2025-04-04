"Коаліція охочих" буде розширюватися — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що “коаліція охочих” буде розширюватися.

Про це Сибіга заявив журналістам на пресконференції у Брюсселі у п’ятницю, 4 квітня.

“Ця коаліція — це, знаєте, така жива субстанція. Вона, я переконаний, буде розширюватися. Зараз у нас є два лідери — Франція та Велика Британія. І, безумовно, що кількість учасників цієї цієї коаліції зростатиме”, — сказав Сибіга.

Міністр додав, що, на його думку, “коаліція охочих” буде більше структуруватися, будуть нові виміри в діяльності цієї коаліції.

“Одним із таких вимірів буде суто військовий, конкретний, по лінії військових, по лінії Генерального штабу, можливо інші виміри. Тому тут слід очікувати такої динаміки нарощування”, — зазначив глава МЗС.

Раніше Велика Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України 10 квітня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. 11 квітня відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

"Коаліція охочих"

2 березня британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону. За його словами, таких домовленостей вдалося досягнути після розмов із Зеленським і французьким лідером Емманюелем Макроном. Окрім того, Стармер зазначав, що до цієї роботи можуть доєднатися ще одна або дві держави.

15 березня Стармер провів онлайн-зустріч "коаліції охочих" з близько 25 світових лідерів, які погодилися сприяти встановленню миру в Україні. Приєдналися представники ЄС, НАТО, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Також у зустрічі брав участь президент Зеленський, який після цього заявив, що через тиждень імовірно організують ще одну зустріч партнерів на підтримку України. Як сказав глава держави, важливо, що ці зустрічі на підтримку України стають "майже щотижневими".

Bloomberg дізналося, що Велика Британія та Франція намагаються розробити план для зміцнення позиції України на переговорах щодо закінчення війни.

До "коаліції охочих" в тому чи іншому форматі готові долучитись 10-12 країн, заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час спілкування з журналістами.