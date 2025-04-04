Шлях України до НАТО є незворотним — генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що шлях України до НАТО є незворотним. Так він відповів на питання про те, чи обговорюють союзники України в альянсі прийняття України до НАТО.

Про це Марк Рютте розповів на пресконференції під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, передає кореспондентка Суспільного.

За словами Марка Рютте, прийняте рішення під час саміту у Вашингтоні у 2024 році щодо членства України в НАТО "не підлягає обговоренню".

"Ми будуємо міст усім, що робимо з Україною, щоб зробити Україну максимально взаємосумісною з НАТО. Але Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди. Я маю на увазі, що це теж правда", — сказав Марк Рютте.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що членство в НАТО залишається найміцнішою гарантією безпеки України, але рішення залежить насамперед від США.

Спецпосланець американського президента Стівен Віткофф заявляв, що Україна нібито погодилася з тим, що "вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм".

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна "не вступить в НАТО".