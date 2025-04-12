Інтереси України у переговорах зі США щодо угоди про корисні копалини представляє міжнародна юридична фірма Hogan Lovells.

Про це журналістам під час брифінгу розповіла віцепремʼєрка з євроінтеграції Стефанішина, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Вона зазначила, що наразі не може давати ніяких оцінок, оскільки переговори щодо угоди ще тривають.

"Вони були розраховані на два дні. Другий день консультацій почнеться незабаром. Сам по собі це хороший факт. І все що я можу сказати на даному етапі це те, що українська сторона мала можливість представити всі позиції, які були узгоджені для переговорної команди яка зараз працює у Вашингтоні", — сказала урядовиця.

За словами Стефанішиної, інтереси України представляє міжнародна юридична фірма Hogan Lovells

"Це американська юридична компанія, яка входить в перший щабель ринку. Ми запросили пропозиції від кількох десятків юридичних компаній в США і деяких європейських. І за результатами конкурсу ми обрали саме цю компанію", — сказала вона.

4 квітня президент Володимир Зеленський розповідав, що є три юридичні фірми для представлення України в цій угоді, з яких оберуть одну.

8 квітня уряд затвердив розпорядження, згідно з яким на консультантів щодо угоди зі США про корисні копалини виділено 113 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету.

Угода про корисні копалини

27 березня джерела Суспільного, ознайомлені із ходом перемовин щодо угоди, повідомили, що США надіслали Україні свою пропозицію детального документа про корисні копалини. За словами нашого співрозмовника у цьому драфті американська сторона зробила "кілька кроків назад" у порівнянні з рамковою угодою, яка була погоджена обома сторонами раніше.

Нардеп і заступник голови податкового комітету Верховної ради Ярослав Железняк отримав текст угоди зі своїх джерел та повідомив, що цей варіант, на його погляд, є невигідним для України.

За його словами, угода передбачає створення органу управління фонду з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето. Пропозиція поширюється і на українську нафту та газ. Внеском Вашингтона у реалізацію угоди вважається допомога, надана Києву з 2022 року.

Раніше Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин. Він пригрозив "проблемами" у разі відмови у підписанні документа.

28 березня Зеленський підтвердив отримання проєкту угоди та заявив, що Україна не визнаватиме боргом військову допомогу США, як у ній було запропоновано. Також він сказав, що угода зі США не буде підписана, якщо загрожуватиме вступу в ЄС. Згідно з оприлюдненим текстом проєкту угоди, яку опублікувало видання Bloomberg, компанії зі США отримають першочергове право на всі майбутні інвестиції у сфері природних ресурсів.

31 березня джерело Суспільного в ОПУ повідомило, що Україна та США провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини, яку запропонувала американська сторона.