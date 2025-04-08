Українські чиновники відвідають США наприкінці цього тижня для переговорів щодо угоди про корисні копалини. Візит має відбутися 11-12 квітня.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За даними двох чиновників, до складу делегації увійдуть заступники міністрів економіки та юстиції України, але не політики вищого рівня, оскільки переговори з адміністрацією президента Дональда Трампа на даному етапі потребують технічних консультацій.

За їхніми словами, Київ також призначив міжнародну юридичну фірму для консультування щодо переговорів.

Речник Міністерства закордонних справ підтвердив, що візит відбудеться, але відмовився надати подальші подробиці. Міністерство економіки не відповіло на запит про коментарі.

Як відзначає агенція, майбутній візит української делегації відбудеться після онлайн-переговорів між Вашингтоном і Києвом наприкінці березня. Ці переговори відбулися після того, як США надіслали Києву проєкт угоди, яку вони хочуть підписати.

Що відомо про рідкісноземельні метали в Україні та угоду між США та Україною

12 лютого Зеленський повідомив, що міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на 500 млрд доларів в обмін на допомогу Вашингтона. Президент тоді зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

14 лютого стало відомо, що Україна доопрацювала драфт меморандуму щодо партнерства і передала його американській стороні.

15 лютого на полях Мюнхенської конференції безпеки Зеленський заявив, що не дав підписати зі США угоду про рідкісноземельні метали, бо вона не готова для захисту українських інтересів.

22 лютого NV із посиланням на п'ятьох посадовців, які працюють над документом, повідомило, що нова редакція угоди України та США про рідкісноземельні копалини жорсткіша за попередню та передбачає 100% власності в американців. Також американська сторона вважає цю угоду суто комерційною і виносить обговорення питань гарантій безпеки за межі цієї домовленості.

24 лютого віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що наразі українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин.

26 лютого Зеленський підтвердив, що угода між США та Україною про корисні копалини погоджена. 28 лютого те саме підтвердив міністр фінансів США Скотт Бессент.

28 лютого під час зустрічі у Білому домі президенти України та США мали підписати угоду про корисні копалини, але між ними сталася суперечка. Серед іншого Трамп заявив, що або Київ підписує угоду з Вашингтоном про рідкісноземельні копалини, або "ви будете воювати самі". Після цього Зеленський достроково залишив Білій дім. Сам президент США у соцмережі Truth Social опублікував пост, де заявив, що глава України може повернутися, коли буде "готовий до миру".

Як повідомили ЗМІ, Київ та Вашингтон не підписали угоду про корисні копалини. Після зустрічі із Трампом Зеленський заявив, що Україні потрібен справедливий і міцний мир.

3 березня Трамп заявив, що не вважає угоду про рідкісноземельні метали та корисні копалини "мертвою", яку вони із Зеленським мали підписати під час зустрічі у Вашингтоні 28 лютого.

11 березня під час зустрічі української та американської делегацій в Джидді Україна запропонувала відразу підписати угоду про рідкісноземельні копалини, але тоді США взяли паузу. Пізніше президент Зеленський сказав, що імовірно США захочуть підписати одразу детальну угоду, без рамкової.

25 березня Зеленський казав, що США запропонували Україні нову версію угоди про корисні копалини, яка одразу передбачатиме ратифікацію у Верховній раді за межами первинної рамкової угоди. Він також уточнював, що "питання атомних станцій там немає".

27 березня стало відомо, що США надіслали Україні свою пропозицію щодо детальної угоди про корисні копалини.

"У цьому драфті американська сторона зробила кілька кроків назад у порівнянні з рамковою угодою, яка була погоджена обома сторонами раніше", — сказало джерело Суспільного.