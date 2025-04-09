Уряд виділив 113 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету на підготовку угоди зі США щодо корисних копалин.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 316-р від 8 квітня.

Згідно з документом, кошти спрямують на залучення консультантів для підготовки проєкту угоди, що враховуватиме специфіку українського та американського законодавства.

Так, фінансування отримають Міністерство економіки (59 млн гривень) та Міністерство юстиції (понад 54 млн гривень).

Зазначається, що консультанти мають бути залучені до 15 квітня. Йдеться про фахівців із досвідом у сфері державного боргу, зовнішніх запозичень, а також представників провідних міжнародних юридичних компаній.

Мінекономіки та Мін'юст мають у триденний строк погодити з Мінфіном перелік витрат, а до 26 грудня 2025 року — подати фінансову звітність про використання коштів.

4 квітня президент Володимир Зеленський розповідав, що є три юридичні фірми для представлення України в цій угоді, з яких оберуть одну.

Угода про корисні копалини

27 березня джерела Суспільного, ознайомлені із ходом перемовин щодо угоди, повідомили, що США надіслали Україні свою пропозицію детального документа про корисні копалини. За словами нашого співрозмовника у цьому драфті американська сторона зробила "кілька кроків назад" у порівнянні з рамковою угодою, яка була погоджена обома сторонами раніше.

Нардеп і заступник голови податкового комітету Верховної ради Ярослав Железняк отримав текст угоди зі своїх джерел та повідомив, що цей варіант, на його погляд, є невигідним для України.

За його словами, угода передбачає створення органу управління фонду з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето. Пропозиція поширюється і на українську нафту та газ. Внеском Вашингтона у реалізацію угоди вважається допомога, надана Києву з 2022 року.

Раніше Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин. Він пригрозив "проблемами" у разі відмови у підписанні документа.

28 березня Зеленський підтвердив отримання проєкту угоди та заявив, що Україна не визнаватиме боргом військову допомогу США, як у ній було запропоновано. Також він сказав, що угода зі США не буде підписана, якщо загрожуватиме вступу в ЄС. Згідно з оприлюдненим текстом проєкту угоди, яку опублікувало видання Bloomberg, компанії зі США отримають першочергове право на всі майбутні інвестиції у сфері природних ресурсів.

31 березня джерело Суспільного в ОПУ повідомило, що Україна та США провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини, яку запропонувала американська сторона.