Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відправить до США технічну групу для переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали.

Про це глава держави розповів журналістам на брифінгу 4 квітня.

За словами Зеленського, він проведе зустріч з представниками України, де йому "представлять вже повністю всі пункти, що задовольняють нас, або які будуть відображати справедливість для нас".

"Команди працюють над цим договором, як я і говорив. Ми займаємося питанням підбору юридичної компанії. Є три ключові компанії які погодилися працювати та представляти Україну. На початку наступного тижня ми домовимося з однією з трьох компаній, зараз проговорюються умови", — повідомив Володимир Зеленський.

Сам Зеленський не планує візит у США, сказав він журналістам.

Що відомо про рідкісноземельні метали в Україні та угоду між США та Україною

12 лютого Зеленський повідомив, що міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на 500 млрд доларів в обмін на допомогу Вашингтона. Президент тоді зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

14 лютого стало відомо, що Україна доопрацювала драфт меморандуму щодо партнерства і передала його американській стороні.

15 лютого на полях Мюнхенської конференції безпеки Зеленський заявив, що не дав підписати зі США угоду про рідкісноземельні метали, бо вона не готова для захисту українських інтересів.

22 лютого NV із посиланням на п'ятьох посадовців, які працюють над документом, повідомило, що нова редакція угоди України та США про рідкісноземельні копалини жорсткіша за попередню та передбачає 100% власності в американців. Також американська сторона вважає цю угоду суто комерційною і виносить обговорення питань гарантій безпеки за межі цієї домовленості.

24 лютого віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що наразі українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин.

За її словами, обидві сторони "вели переговори дуже конструктивно, і майже всі ключові деталі вже узгоджені".

26 лютого Зеленський підтвердив, що угода між США та Україною про корисні копалини погоджена.

28 лютого, під час візиту Зеленського до США, угоду мали підписати. Та після дострокового завершення візиту сторони повернулись до обговорень угоди.