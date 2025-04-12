Дуда: Якщо хтось може змусити Росію припинити війну, то це Трамп

Єдиний шанс на мир для України пов'язаний з президентом США Дональдом Трампом, оскільки він має необхідний вплив для припинення агресії РФ.

Про це в інтерв'ю Sky News сказав президент Польщі Анджей Дуда.

Що стосується переговорів з Володимиром Путіним, то за його словами, Трамп має уявлення про російського лідера.

За словами Дуди, заборона Трампом "Північного потоку-2" під час першого президентського терміну і перешкоджання енергетичним амбіціям Путіна через його державний енергетичний гігант "Газпром" є достатнім доказом того, що Трамп знає, куди бити, щоб було боляче.

"Якщо хтось і може змусити Росію припинити війну, то, швидше за все, лише президент США. Питання в тому, чи буде він достатньо рішучим, щоб зробити це – адже для Європи, яка є сусідом Росії, що здійснює агресію проти України, також дуже важливо, щоб мир був справедливим і тривалим", — сказав він.

Водночас польський лідер не став коментувати компетентність спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, який у п'ятницю зустрівся із Путіним.

Reuters з посиланням на власне джерело повідомило, що Віткофф повідомив Трампа, що Росія вимагає визнання та права власності на Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області. У Білому домі не всі з цим згодні. Віткофф озвучив таку тезу після зустрічі на початку квітня у США із главою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та перемовником Путіна Кирилом Дмітрієвим.

4 квітня держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Трамп очікує від РФ готовності до припинення війни проти України, яка має стати відомою "через тижні, а не місяці". Він також визнав, що зараз російська сторона порушує досягнуте часткове перемир’я.