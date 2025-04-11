Громадяни Китаю, які воюють за Росію в Україні, є найманцями — посадовці США

Понад сотня китайських громадян, які воюють у складі російської армії проти України, є найманцями і, схоже, не мають прямого зв’язку з урядом Китаю.

Про це повідомили два американські посадовці, обізнані з даними розвідки США, а також колишній західний розвідник, пише Reuters.

Водночас, за словами останнього, китайські військові офіцери перебувають у зоні бойових дій у тилу Росії з дозволу Пекіна — з метою отримання тактичного досвіду з війни.

Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, зазначили, що китайські бійці мають мінімальну підготовку і не справляють відчутного впливу на дії російських військ.