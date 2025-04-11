12 квітня — 1144-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
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- Спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив Дональда Трампа, що Росія вимагає визнання та права власності на Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області. У Білому домі не всі з цим згодні.
- На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 11 квітня в Брюсселі країни-учасниці погодили збільшення військової допомоги Україні на понад 21 мільярд євро. Крім того, було створено нову коаліцію під назвою "Радіоелектронна боротьба".
- Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 18 російських пропагандистських медіа та організацій, а також 71 людини.
Громадяни Китаю, які воюють за Росію в Україні, є найманцями — посадовці США
Понад сотня китайських громадян, які воюють у складі російської армії проти України, є найманцями і, схоже, не мають прямого зв’язку з урядом Китаю.
Про це повідомили два американські посадовці, обізнані з даними розвідки США, а також колишній західний розвідник, пише Reuters.
Водночас, за словами останнього, китайські військові офіцери перебувають у зоні бойових дій у тилу Росії з дозволу Пекіна — з метою отримання тактичного досвіду з війни.
Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, зазначили, що китайські бійці мають мінімальну підготовку і не справляють відчутного впливу на дії російських військ.