Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України українському пілоту Павлу Іванову, який загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16.

Про це йдеться в указі глави держави №232/2025, який опубліковано на сайті Офісу президента.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Іванову Павлу Івановичу – майору (посмертно)", — йдеться в указі.

Павло Іванов. Instagram/Libkos

Вдень 12 квітня у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загибель 26-річного льотчика Павла Іванова, який виконував бойове завдання на літаку F-16. Там заявили, що міжвідомча комісія встановлює обставини трагедії.

Зеленський висловив співчуття родині та побратимам загиблого пілота ПС ЗСУ Павла Іванова. Він уточнив, що мав доповіді військових щодо цієї бойової ситуації.

Один з перших українських пілотів F-16

Льотчик-штурмовик ПС ЗСУ Ростислав Лазаренко розповів, що Павло Іванов був одним із перших українських пілотів F-16.

"Бойовий льотчик-штурмовик, який до перенавчання здійснив 130 бойових вильотів разом зі своєю бойовою сім’єю. Пам’ятаю, якими ви були ще молодими на початку повномасштабного вторгнення… Пам’ятаю, як зустрів тебе в перші дні: з легким пораненням на обличчі після обстрілу, втомлений, але незламний. У прямому сенсі — рвався в бій", — йдеться у дописі Лазаренка у Facebook.

Він зазначив, що сміливості й рішучості Іванова вистачило б "на багатьох наших льотчиків, які, прикриваючись не менш важливою роботою, залишалися осторонь, замість того, щоб підставити плече й піти на бойове завдання".

"Ти ніколи не відмовлявся від бойових завдань, і я навіть не знаю, чи то була така сильна довіра до мене, як до командира, чи то була глибока віра в себе — бо ти був дійсно сильним льотчиком. Справжній. Без пафосу, без бравади — просто свій, надійний, з характером. Твій бойовий шлях починався з нашої бойової сім’ї, і ти жодного разу не підвів — ні мене, ні когось із нас. Ти був справжнім воїном, людиною з великим серцем", — додав Лазаренко.

У серпні 2023 року дня в Житомирській області через зіткнення навчальних літаків Л-39 загинуло троє пілотів, серед яких — Андрій "Джус" Пільщиков.

Загибель пілотів F-16 "Джуса" і "Мунфіша"

Він був одним з адвокаційників на міжнародній арені, щоб Україні надали винищувачі F-16 — разом зі своїм другом і колегою Олексієм Месем на позивний "Мунфіш", який загинув за кермом F-16 26 серпня 2024 року під час масованої атаки РФ на територію України.

Попередньо, літак Меся не був уражений російським снарядом, розглядаються різні версії трагедії, зокрема "дружній вогонь" своїх ППО, технічну несправність і помилку пілота. Обом загиблим пілотам президент Володимир Зеленськи присвоїв звання Героя України.

Що робив Олексій Месь для посилення українського неба — читайте у матеріалі Суспільного.