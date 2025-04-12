Під час бойового завдання на F-16 загинув 26-річний пілот

У суботу, 12 квітня 2025 року, під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Повітряних сил ЗСУ Павло Іванов. Спочатку у ПС повідомили, що йому був 21 рік.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов. Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів", — йдеться у повідомленні.

У ПС зазначили, що сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках "у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах".

"Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них! Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу", — повідомили у Повітряних силах.

Пізніше там зазначили, виправили інформацію щодо загиблого пілота, там повідомили, що йому було 26 років.