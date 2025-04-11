Американський дипломат і експосол США в Україні з 2003 по 2006 роки Джон Гербст повідомив, що у команді президента Дональда Трампа могло не бути охочих їхати послом в Україну. Тому Трамп міг попросити Бріджит Брінк залишитись на посаді.

Про це він розповів Суспільному.

"Зазвичай, щоб знайти нового посла, перевірити його, запропонувати йому посаду і потім затвердити його Сенатом — це процес, який займає шість-вісім або навіть дев’ять місяців. Звичайно, бувають випадки, коли це можна зробити значно швидше. Наприклад, зараз у нас є кілька нових послів, яких Сенат затвердив за адміністрації Трампа. От лише цього тижня Майк Хакабі був затверджений послом в Ізраїль, тож це можна зробити за кілька місяців", — повідомив він про процес затвердження нового посла в Україну. До моменту затвердження посла, в Україні буде тимчасовий повірений.

Гербст припускає, що держсекретар США Марко Рубіо просив посолку США в Україні Бріджит Барк продовжувати працювати, адже у команді Трампа не було охочих їхати до України нібито через страх.

"Тому, якщо їм не вдасться знайти когось зі свого кола, вони оберуть кадрового дипломата. У нас є багато сильних дипломатів, які, я думаю, охоче приймуть цей виклик", — повідомив Гербст.

Він також високо оцінив роботу Бріджит Брінк на посаді посолки. Вона "мала складну роботу" та "просувала реформи", сказав Гербст.

"У неї були напружені моменти у відносинах з деякими високопосадовцями України. Але вона відстоювала інтереси США і рішуче їх просувала. Я дуже поважаю її. І подивимося, як все розгорнеться", — повідомив він.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк подала заяву на відставку за власним бажанням 10 квітня.

25 квітня 2022 року Брінк була офіційно номінована президентом Байденом на посаду посла в Україні. Вступила на посаду з 2 червня 2022 року. До цього в Києві два з половиною роки не було американського посла після того, як Трамп достроково звільнив попередню очільницю місії Марі Йованович, у Києві по черзі працювали троє тимчасово повірених у справах США.

Брінк має 25-річну дипломатичну карʼєру. У травні 2019 року її вперше призначили послом США — Дональд Трамп відправив її представляти Америку у Словаччині.