Віткофф вирушив в Росію на зустріч з Путіним

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф вирушив до Росії, як очікується, може зустрітися сьогодні з Путіним.

Про це пише Axios з посиланням на джерела.

Це буде третя зустріч між Віткоффом і Путіним. Минулого тижня Віткофф приймав представника Путіна Кирила Дмитрієва у Вашингтоні, щоб прискорити домовленість про припинення вогню

Видання зазначає, що Трамп розчарований тим, що переговори не досягли значного прогресу за останні тижні, і в один момент сказав, що його "розлютили" коментарі Путіна щодо України.

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