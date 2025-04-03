Естонія почне будівництво укріплень на кордоні з РФ

Естонія планує цього року розпочати будівництво укріплень на кордоні з Росією. Про це заявив представник інженерних військ Сил оборони країни Айнар Афанасьєв.

Про це повідомляє ERR.

Загалом на лінії оборони буде 600 бункерів, причому їх розмістять не лише на державній, а й на приватній землі.

До початку літа Сили оборони країни мають обрати один із двох типів бункерів, які пройшли тестування торік, щоб уже за пів року почати активно зводити їх на кордоні з Росією.

Планується, що до осені буде готовий перший опорний пункт із 14 бункерів на північному сході. Ще чотири бункери будуть зведені на південно-східному кордоні.

Військові зазначають, що при тестуванні враховувався досвід війни РФ в Україні, зокрема, бункери мають витримувати влучання 152-мм снаряда.

“Проти дронів бункери ми не тестували, проте кількість вибухівки, яка використовувалася під час випробувань, достатня, щоб забезпечити захист від них. Під час встановлення бункерів ми враховуємо досвід, отриманий в Україні, де проти дронів використовують спеціальні сітки та засоби, щоб дрон не міг прямо потрапити в бункер”, - пояснив голова інженерного відділення штабу дивізії Сил оборони Афанасьєв.

Крім того, планується встановити протитанкові загородження. Також будуть обладнані вогневі позиції. Деякі елементи оборонної зони будуть встановлюватися лише в кризовий час. Йдеться про вибухові загородження, міни та вибухові заряди, також передбачено заходи щодо руйнування мостів і трубопроводів.

Оборонний ланцюг включатиме в себе близько 600 бункерів на східному кордоні. Оборонні споруди планується зводити переважно на державній землі, проте приватні землеволодіння також будуть задіяні.

“Що стосується приватних землевласників, яких торкнеться Балтійська оборонна зона, з ними ми зв'язуватимемося особисто і вестимемо переговори, щоб домовитися про те, на яких умовах можна використовувати їхні ділянки”, - сказала глава відділу інфраструктури Каді-Кай Колло.

За словами чиновників, можна обійтися і без викупу ділянок, обмежившись правом користування, оскільки для бункера знадобиться ділянка землі в 50 квадратних метрів.