Росія може активізувати наступальні дії наприкінці квітня і в травні — Паліса

Заступник голови Офісу президента Павло Паліса очікує, що Росія активізує свої наступальні дії наприкінці цього місяця і в травні.

Про це посадовець сказав в інтерв’ю Reuters.

Паліса вважає, що Росія зосередить свій наступ на місті Покровськ, але може також просуватися по біля Куп'янська і Лиману, а також біля Запоріжжя і Новопавлівки.

“Абсолютний пріоритет, на мою думку, зараз буде на Покровському напрямку”, — сказав він.

Як відзначає агенція, російські війська намагаються оточити стратегічно важливе місто Покровськ для досягнення своєї мети — встановлення повного контролю над Донецькою областю України.

9 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю для LB.ua розповів, що Росія фактично почала наступ на Сумську та Харківську області.

"Я можу сказати, що Президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався. Тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках", — сказав в інтерв'ю Сирський.

Також він додав, що РФ прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей.