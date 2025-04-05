Темпи просування російського війська в Україні знижуються з листопада 2024 року. У березні армія РФ, найімовірніше, захопила лише 143 км² української території.

Про це 5 квітня написало Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

У звіті розвідки ідеться, що найбільше у березні 2025 року армія РФ просувалася в центральній частині Донецької області, але не покращила своїх оперативних позицій. Українські війська також проводили тактичні контратаки, що дозволило відкинути якісь здобутки РФ біля Покровська на Донеччині.

Міноборони також зробило діаграму, скільки квадратних кілометрів Росія окуповувала з жовтня:

жовтень 2024 року — 502,3 км²;

листопад 2024-го — 730,5 км²;

грудень-2024 — 393,7 км²;

січень 2025 року — 326,1 км²;

лютий 2025-го — 195,7 км²;

березень 2025-го — 143 км².

"Рівень російських наземних атак на кількох напрямках був знижений протягом більшої частини березня 2025 року. Наприкінці місяця вони почали зростати, але не призвели до збільшення темпів просування", — помітили в британській розвідці.

3 квітня заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів журналістам, що українське командування бачить підготовку російського угруповання до активізації боїв на кількох напрямках. Цього року російська армія планує наростити своє угрупування на 150 тисяч військових.

До того секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко прокоментував інформацію з медіа про новий наступ армії РФ на Україну "найближчими тижнями". За його словами, оскільки фронт розтягнутий на "тисячу кілометрів", то російське військо на деяких ділянках може спробувати вести активні наступальні дії.