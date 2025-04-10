У п’ятницю, 11 квітня, у Вашингтоні відбудуться технічні консультації по угоді щодо корисних копалин зі США за участю команд Міністерств юстиції та економіки України. Сторони працюватимуть над збалансуванням тексту документа, адже він не повністю відображає підхід Києва.

Про це на пресконференції в Брюсселі заявила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що не в змозі розповісти більше деталей, оскільки зустріч відбудеться завтра.

"Але одне я можу підтвердити напевно: ніщо в угоді не може бути узгоджено Україною таким чином, щоб підірвати існуючі зобов'язання, які має Україна, в тому числі фінансові в рамках Ukraine Facility, макрофінансової допомоги та співробітництва з МВФ", – сказала Стефанішина.

Віцепрем'єрка нагадала, що цей новий проєкт угоди, як і попередній рамковий, був запропонований Києву Сполученими Штатами.

Крім цього вона наголосила, що Україна веде переговори щодо угод, які спрямовані на "акумулювання ресурсів для реінвестування в країну".

"Текст, представлений Україні, не є таким, що повністю відображає підхід України, тому наша технічна команда працюватиме в п'ятницю над тим, щоб збалансувати його, що дозволить нам мати дуже прості, зрозумілі принципи, на яких базуватиметься майбутній текст угоди", – пояснила Стефанішина.

Водночас міністерка зауважила, що переговорна команда розглядає цю угоду зі США як "велику можливість", яка дійсно може допомогти Україні просунутися у цій війні.

4 квітня президент Володимир Зеленський розповідав, що є три юридичні фірми для представлення України в цій угоді, з яких оберуть одну.

8 квітня уряд затвердив розпорядження, згідно з яким на консультантів щодо угоди зі США про корисні копалини виділено 113 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету.

Угода про корисні копалини

27 березня джерела Суспільного, ознайомлені із ходом перемовин щодо угоди, повідомили, що США надіслали Україні свою пропозицію детального документа про корисні копалини. За словами нашого співрозмовника у цьому драфті американська сторона зробила "кілька кроків назад" у порівнянні з рамковою угодою, яка була погоджена обома сторонами раніше.

Нардеп і заступник голови податкового комітету Верховної ради Ярослав Железняк отримав текст угоди зі своїх джерел та повідомив, що цей варіант, на його погляд, є невигідним для України.

За його словами, угода передбачає створення органу управління фонду з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето. Пропозиція поширюється і на українську нафту та газ. Внеском Вашингтона у реалізацію угоди вважається допомога, надана Києву з 2022 року.

Раніше Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин. Він пригрозив "проблемами" у разі відмови у підписанні документа.

28 березня Зеленський підтвердив отримання проєкту угоди та заявив, що Україна не визнаватиме боргом військову допомогу США, як у ній було запропоновано. Також він сказав, що угода зі США не буде підписана, якщо загрожуватиме вступу в ЄС. Згідно з оприлюдненим текстом проєкту угоди, яку опублікувало видання Bloomberg, компанії зі США отримають першочергове право на всі майбутні інвестиції у сфері природних ресурсів.

31 березня джерело Суспільного в ОПУ повідомило, що Україна та США провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини, яку запропонувала американська сторона.