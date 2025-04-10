Росія та США розпочали переговори у Стамбулі

У Стамбулі розпочались переговори між делегаціями Росії та США. Вони пройдуть у закритому режимі.

Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС.

За даними агентства, переговори триватимуть "декілька годин", але будуть коротшими за перші переговори, які відбулись у лютому 2025 року.

Раніше стало відомо, що переговори між представниками Росії та США пройдуть по лінії Міністерства закордонних справ Росії.

Ціллю зустрічі буде нормалізація роботи посольств, заявили у МЗС РФ. Делегацію від Росії очолить посол РФ у США Олександр Дарчиєв.

У Державному департаменті США повідомили, що переговори у Стамбулі пройдуть 10 квітня, та будуть "зосереджені виключно на роботі нашого посольства".

Спецпредставник США Стів Віткофф і посланець Кремля Кирило Дмитрієв зустрічалися 2 і 3 квітня у Вашингтоні на тлі заяв президента США Дональда Трампа про затягування Путіним переговорів щодо припинення війні в Україні.

Після цього Дмитрієв казав про досягнення "значного прогресу" у питанні завершенні війни в Україні.