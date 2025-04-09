Президент Зеленський відповів на заяву Міністра фінансів США Скотта Бессента про те, що Україна мала підписати угоду про рідкісноземельні метали ще до візиту президента України до Білого дому, висловлену в інтервʼю Такеру Карлсону. Зеленський вважає, що Бессент обрав хибний підхід щодо перемовин.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає кореспондентка Суспільного.

"Я вважаю, проблеми пана Бесента в його підході. Він сказав "Ви зараз повинні це підписати". Я приховувати не буду: у мене є різні риси, як і у кожної людини, присутньої тут. Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору і казати, "Зараз треба підписати" — на це я міг тільки сказати йому "Припиніть стукати пальцем і нумо говорити предметно". Напевне, він очікував іншого діалогу, але я не вважаю Україну третьосортною країною. Я вважаю, що ми маємо спілкуватись на рівних", — каже Зеленський.

Раніше Бессент заявив, що українці нібито "благали" про візит до Білого Дому, а Зеленський "все зіпсував" у Вашингтоні.

Зеленський також прокоментував заяву Бессента про те, що президент "застряг" у своїй героїчній ролі й не отримує хороших порад від своїх радників.

"Того ранку (у день зустрічі з Бессентом у Києві 12 лютого — ред.) у мене були два діалоги — з міністром фінансів і прем’єр-міністром. Чому лише з ними двома? Тому що у них були дві зустрічі із Бессентом ще до мене. Тож я попросив їхні команди ознайомити мене з позитивними та негативними сторонами цього документу. І вони мені розповіли коротко, не все, але цього мені було достатньо, щоб зрозуміти, що він ще не готовий", — коментує Зеленський.

Скотт Бессент також заявляв, що все було "готове" до підписання угоди. Також Бессент заявив, що Трамп нібито "вигнав" Зеленського з Білого Дому, та звинуватив президента України у суперечці з Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

18 березня президент Дональд Трамп заявив журналістам, що навмисне спровокував президента України Зеленського на суперечку. За словами Трампа, він намагався "змусити українців робити правильні для нас речі".

Угода про корисні копалини

27 березня джерела Суспільного, ознайомлені із ходом перемовин щодо угоди, повідомили, що США надіслали Україні свою пропозицію детального документа про корисні копалини. За словами нашого співрозмовника у цьому драфті американська сторона зробила "кілька кроків назад" у порівнянні з рамковою угодою, яка була погоджена обома сторонами раніше.

Нардеп і заступник голови податкового комітету Верховної ради Ярослав Железняк отримав текст угоди зі своїх джерел та повідомив, що цей варіант, на його погляд, є невигідним для України.

За його словами, угода передбачає створення органу управління фонду з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето. Пропозиція поширюється і на українську нафту та газ. Внеском Вашингтона у реалізацію угоди вважається допомога, надана Києву з 2022 року.

Раніше Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин. Він пригрозив "проблемами" у разі відмови у підписанні документа.

28 березня Зеленський підтвердив отримання проєкту угоди та заявив, що Україна не визнаватиме боргом військову допомогу США, як у ній було запропоновано. Також він сказав, що угода зі США не буде підписана, якщо загрожуватиме вступу в ЄС. Згідно з оприлюдненим текстом проєкту угоди, яку опублікувало видання Bloomberg, компанії зі США отримають першочергове право на всі майбутні інвестиції у сфері природних ресурсів.

31 березня джерело Суспільного в ОПУ повідомило, що Україна та США провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини, яку запропонувала американська сторона.

1 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що Україна розпочала консультації щодо тексту угоди про корисні копалини.