Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Україна мала підписати угоду про рідкісноземельні метали ще до 28 лютого — дня запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Про це Скотт Бессент розповів в інтерв'ю американському ведучому Такеру Карлсону. Карлсон записував інтерв'ю з Путіним та очільником МЗС Росії Лавровим, а війну РФ проти України називає "суперечкою".

За словами Скотта Бессента, українці нібито "благали" про візит до Білого Дому, та Зеленський нібито "все зіпсував" у Вашингтоні".

"Треба було змусити їх підписати угоду ще до візиту до Білого Дому. Та потім Зеленський зруйнував найпростішу справу у світі. Він мав просто з'явитись, пообідати з нами. Якщо він хотів щось обговорити — там було 9 американців. Ми могли б обговорити все ще тоді на місці", — сказав Бессент.

За словами Бессента, все було "готове" до підписання угоди. Також Бессент заявив, що Трамп нібито "вигнав" Зеленського з Білого Дому, та звинуватив президента України у суперечці з Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

18 березня президент Дональд Трамп заявив журналістам, що навмисне спровокував президента України Зеленського на суперечку. За словами Трампа, він намагався "змусити українців робити правильні для нас речі".

Що відомо про рідкісноземельні метали в Україні та угоду між США та Україною

12 лютого Зеленський повідомив, що міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на 500 млрд доларів в обмін на допомогу Вашингтона. Президент тоді зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

14 лютого стало відомо, що Україна доопрацювала драфт меморандуму щодо партнерства і передала його американській стороні.

15 лютого на полях Мюнхенської конференції безпеки Зеленський заявив, що не дав підписати зі США угоду про рідкісноземельні метали, бо вона не готова для захисту українських інтересів.

22 лютого NV із посиланням на п'ятьох посадовців, які працюють над документом, повідомило, що нова редакція угоди України та США про рідкісноземельні копалини жорсткіша за попередню та передбачає 100% власності в американців. Також американська сторона вважає цю угоду суто комерційною і виносить обговорення питань гарантій безпеки за межі цієї домовленості.

24 лютого віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що наразі українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин.

За її словами, обидві сторони "вели переговори дуже конструктивно, і майже всі ключові деталі вже узгоджені".

26 лютого Зеленський підтвердив, що угода між США та Україною про корисні копалини погоджена.

28 лютого мали б підписати угоду про рідкісноземельні метали у Вашингтоні, та після суперечки між Зеленським та Трампом і скасування візиту Зеленського підписання угоди теж скасували.

Та сторони продовжили перемовини щодо угоди.

27 березня джерела Суспільного, ознайомлені із ходом перемовин щодо угоди, повідомили, що США надіслали Україні свою пропозицію детального документа про корисні копалини. За словами нашого співрозмовника у цьому драфті американська сторона зробила "кілька кроків назад" у порівнянні з рамковою угодою, яка була погоджена обома сторонами раніше.

Угода передбачає створення органу управління фонду з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето. Пропозиція поширюється і на українську нафту та газ. Внеском Вашингтона у реалізацію угоди вважається допомога, надана Києву з 2022 року.

4 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що відправить до США технічну групу для переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали.