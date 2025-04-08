Україна вже виробила позицію щодо угоди про копалини — Сибіга

Україна вже виробила свою позицію щодо угоди про мінеральні ресурси зі Сполученими Штатами (США) і своє бачення тексту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі Укрінформу.

"З українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди", – сказав він.

За словами міністра, майбутня угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам обидвох сторін, а також не має суперечити курсу України на євроінтеграцію.

"Це одна з принципових позицій для української сторони", — сказав Сибіга.

Він також підтвердив, що буде обрана одна з провідних юридичних компаній, яка буде супроводжувати переговорний процес.

Міністр зазначив, що до складу делегації до Вашингтона буде включено представника МЗС.

Водночас перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлії Свириденко повідомила, що Україна ще не обрала юридичну фірму для укладення угоди про копалини.

За її словами, українська делегація відбуде до США після того, як буде сформовано команди, а президент Володимир Зеленський погодить основні перемовні позиції та будуть відповідні директиви.

Конкретних дат візиту до США вона не назвала.

Угода про корисні копалини

27 березня джерела Суспільного, ознайомлені із ходом перемовин щодо угоди, повідомили, що США надіслали Україні свою пропозицію детального документа про корисні копалини. За словами нашого співрозмовника у цьому драфті американська сторона зробила "кілька кроків назад" у порівнянні з рамковою угодою, яка була погоджена обома сторонами раніше.

Нардеп і заступник голови податкового комітету Верховної ради Ярослав Железняк отримав текст угоди зі своїх джерел та повідомив, що цей варіант, на його погляд, є невигідним для України.

За його словами, угода передбачає створення органу управління фонду з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето. Пропозиція поширюється і на українську нафту та газ. Внеском Вашингтона у реалізацію угоди вважається допомога, надана Києву з 2022 року.

Раніше Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин. Він пригрозив "проблемами" у разі відмови у підписанні документа.

28 березня Зеленський підтвердив отримання проєкту угоди та заявив, що Україна не визнаватиме боргом військову допомогу США, як у ній було запропоновано. Також він сказав, що угода зі США не буде підписана, якщо загрожуватиме вступу в ЄС. Згідно з оприлюдненим текстом проєкту угоди, яку опублікувало видання Bloomberg, компанії зі США отримають першочергове право на всі майбутні інвестиції у сфері природних ресурсів.

31 березня джерело Суспільного в ОПУ повідомило, що Україна та США провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини, яку запропонувала американська сторона.

1 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що Україна розпочала консультації щодо тексту угоди про корисні копалини.