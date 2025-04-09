У ЄС заявили, що нададуть Україні 9 млрд євро до кінця року на обороноздатність

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Євросоюз виділить Україні 9 млрд євро на обороноздатність до кінця 2025 року.

Про це вона повідомила під час пресконференції представників Єврокомісії та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами Марти Кос, Єврокомісія вже виділила 144 млрд євро для України з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. З них комісія розподілила 20 млрд. Ще 9 млрд євро нададуть до кінця 2025 року.

"Підтримка України – це не лише обов’язок, це довгострокова стратегічна інвестиція в безпеку Європи. Як континент, ми є найбільшим і найстабільнішим прихильником України. Україна просуває важливі реформи. Товарообіг України з ЄС зростає четвертий рік поспіль. Чудове досягнення, яке демонструє стійкість України в часи лихоліття", — заявила Марта Кос.

Також Марта Кос повідомила, що до кінця 2025 року ЄС може відкрити всі кластери переговорів щодо членства України у блоці.

"Це національне перетворення, і ЄС пишається тим, що йде цим шляхом з Україною", — заявила Марта Кос.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за підсумками 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, заявив, що Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Тим часом Угорщина блокує відкриття кластерів про переговори про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".

Угорщина проведе консультативний референдум щодо вступу України до Євросоюзу. У бюлетені уряд країни поширить 7 нібито загроз для Угорщини від членства України в ЄС. Референдум в Угорщині розпочнеться в середині квітня і триватиме до 20 червня. Його результати не є обов'язковими до виконання урядом Угорщини.

У Єврокомісії заявляли, що розширення Євросоюзу є пріоритетом для блоку. Угорщина має право на консультативний референдум, та це "внутрішня справа країни".

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Перемовини розпочалися 25 червня у Люксембурзі.