Україна виконала понад 80% зобов'язань за угодою про асоціацію з ЄС — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це очільник українського уряду повідомив у Telegram за підсумками 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

За його словами, найбільший прогрес зафіксований у сфері інтелектуальної власності, в освіті, обміні інформацією, гуманітарній політиці, юстиції, державних закупівлях та національній безпеці. Шмигаль стверджує, що у цих та інших галузях Україна виконала понад 90% зобов’язань.

"Також у 2024 році досягли особливих успіхів у секторах митниці, медицини та фінансів. Вкотре демонструємо, що здатні пройти шлях до членства в Євросоюзі швидко та ефективно. Вже цього року прагнемо відкрити всі шість кластерів на переговорах про вступ до ЄС, а також поглибити секторальну інтеграцію", — сказав він.

Шмигаль додав, що 10-му засіданні Ради асоціації були присутні посли країн-членів ЄС, які одностайно відзначили великий прогрес України у євроінтеграційних процесах та неймовірно позитивну динаміку виконання реформ.

"Ми підтвердили спільну відданість європейській інтеграції України, глибшій інтеграції до Єдиного ринку та безпекового простору ЄС", — сказав очільник українського уряду.

1 квітня Шмигаль заявляв, що переговорні кластери про вступ України до ЄС будуть офіційно відкриті у першій половині цього року.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс у коментарі Суспільному розповідав, що влада у першій половині 2025 року сподівається відкрити два кластери щодо перемовин із ЄС про вступ.

30 жовтня торік Єврокомісія опублікувала оновлений звіт про прогрес країн-кандидатів на вступ до ЄС. Там зазначається, що наразі Україна "виконала всі невиконані кроки", визначені у висновку ЄК від 2022 року. Виконавчий орган ЄС готовий відкривати перші переговорні кластери з Україною на вступ до Євросоюзу у 2025 році за виконання подальших необхідних умов.

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Перемовини розпочалися 25 червня у Люксембурзі.