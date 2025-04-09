Християнсько-демократичний союз та Соціал-демократична партія сформували коаліцію у парламенті Німеччини. Фрідріх Мерц, очільник ХДС, тепер офіційно стане новим канцлером країни.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

У коаліційній угоді ХДС та СДПН домовились: знизити податки для людей із середнім та нижчим рівнем доходу, знизити податок на прибуток підприємств, знизити ціни на енергоносії, підтримати індустрію електромобілів та скасувати суперечливий закон про ланцюги поставок.

Німеччина посилить також міграційну політику. Тепер біженці з обмеженим захистом не зможуть привозити членів сім'ї до Німеччини протягом двох років. Возз’єднання сім’ї має бути дозволено для цієї групи людей лише у складних випадках. Також Німеччина скасує право на отримання громадянства через 3 роки після перебування та роботи у країні, і поверне попередню норму у 5 років.

Німеччина буде витрачати більше на оборону, йдеться в угоді. Коаліція оголосила про добровільну військову службу та створення ради національної безпеки, а також про кроки щодо пришвидшення оборонних закупівель.

"Угода нової коаліції є дуже сильним і чітким сигналом для громадян нашої країни. І це також чіткий сигнал для наших партнерів у Європейському Союзі. Німеччина отримує уряд, здатний до дій і сильний", — сказав Фрідріх Мерц, майбутній канцлер Німеччини.

Згідно з угодою, ХДС отримає мінекономіки та МЗС Німеччини, а СДПН — міністерство фінансів та міноборони. Таким чином Борис Пісторіус, чинний міністр оборони країни, може зберегти свою посаду, повідомляє Reuters.

Фрідріх Мерц також заявив, що відносини між Німеччиною та США "покращились". Раніше він називав Трампа "ненадійним партнером".

Що відомо про федеральні вибори у Німеччині 2025

13 листопада Шольц виступив в нижній палаті парламенту (Бундестазі) з урядовою декларацією про поточну ситуацію після розпаду так званої коаліції "Світлофор".

16 грудня депутати Бундестагу підтримали вотум недовіри уряду Олафа Шольца. Він запропонував президентові Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру розпустити парламент. 27 грудня президент це й зробив. Датою федеральних виборів призначили 23 лютого 2025 року. Голоси на виборах розподілилися так:

ХДС/ХСС — 28,5%; Очільник блоку Фрідріх Мерц стає новим канцлером Німеччини;

AfD — 20,8%;

СДПН — 16,4%;

"Зелені" — 11,6%;

Ліва партія — 8,8%.

Вперше з часів Другої світової війни радикальна права партія посіла друге місце в Бундестазі.

Нинішня програма партії AfD — зниження податків, скасування "зелених" програм, відновлення дешевих цін на енергетику, вихід Німеччини з ЄС і НАТО та масові депортації мігрантів. Лідерка AfD Вайдель проживає на дві країни (Швейцарія та Німеччина) з дружиною родом зі Шрі-Ланки.