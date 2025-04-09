"Альтернатива для Німеччини" вперше очолила рейтинг політичних партій у ФРН

Ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) вперше очолила рейтинг політичних партій у ФРН.

Про це свідчать результати соцопитування Ipsos, повідомляє німецьке видання Die Welt.

AfD під час загальнонаціонального опитування отримала 25 відсотків. Таким чином політсила вперше випередила блок ХДС/ХСС, який здобув підтримку 24 відсотків громадян. Зелені та ліві отримали по 11 відсотків.

"Союз явно втрачає довіру. У поточному недільному тренді дослідницького інституту Ipsos ХДС і ХСС впали на п'ять процентних пунктів до 24 відсотків – найнижчого значення за три роки", — пише видання.

Для проведення репрезентативного опитування Ipsos опитав 1000 виборців, які мають право голосу, онлайн з 4 по 5 квітня.

Що відомо про федеральні вибори у Німеччині 2025

13 листопада Шольц виступив в нижній палаті парламенту (Бундестазі) з урядовою декларацією про поточну ситуацію після розпаду так званої коаліції "Світлофор".

16 грудня депутати Бундестагу підтримали вотум недовіри уряду Олафа Шольца. Він запропонував президентові Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру розпустити парламент. 27 грудня президент це й зробив. Датою федеральних виборів призначили 23 лютого 2025 року. Голоси на виборах розподілилися так:

ХДС/ХСС — 28,5%; Очільник блоку Фрідріх Мерц стає новим канцлером Німеччини;

AfD — 20,8%;

СДПН — 16,4%;

"Зелені" — 11,6%;

Ліва партія — 8,8%.

Вперше з часів Другої світової війни радикальна права партія посіла друге місце в Бундестазі.

Нинішня програма партії AfD — зниження податків, скасування "зелених" програм, відновлення дешевих цін на енергетику, вихід Німеччини з ЄС і НАТО та масові депортації мігрантів. Лідерка AfD Вайдель проживає на дві країни (Швейцарія та Німеччина) з дружиною родом зі Шрі-Ланки.