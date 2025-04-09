Підполковник Нацгвардії, ексначальник штабу бригади НГУ "Азов" та оборонець Маріуполя Богдан Кротевич закликав головнокомандувача Збройних сил України піти у відставку через накази, які "наражають життя військовослужбовців на небезпеку".

Про це Богдан Кротевич розповів в інтерв'ю виданню The Guardian.

За словами Кротевича, Генштаб ЗСУ займається "ручним мікроуправлінням цілої армії" і підкреслив накази солдатам і частинам, які змушують їх відпочивати та базуватися занадто близько до фронту.

Богдан Кротевич розповів, що одним із таких наказів є вимога від Генерального штабу для солдатів, які закінчили зміну, "відпочивати не далі, ніж 50 метрів від передової". В тилу їм відпочивати не можна, сказав Кротевич.

Відновлення солдат так близько до лінії фронту наражає їх на небезпеку через різке розширення використання безпілотників FPV, які можуть працювати на відстані до 22 км, і російських авіабомб.

"Мені почали надходити від вищого командування армії, від штабу головнокомандувача накази, які ставали все більш злочинними, які я, за своїм чистим сумлінням, не міг виконати і виконати", — повідомив Кротевич.

За словами Богдана Кротевича, через такий наказ штаб "Азову" змогли уразити росіяни. "Ми отримали пряме влучення", — повідомив він.

"Вони все ще мають менталітет воюючих у Другій світовій війні. Вони досі відмовляються визнавати нові засоби ураження цілей", — вважає Богдан Кротевич.

Також Богдан Кротевич вважає, що головнокомандувач Олександр Сирський "не зміг зламати російські лінії оборони" у 2024 році, окрім Курського напрямку.

"Сирський не намагається застосувати високу науку і мистецтво війни. Він застосовує лише дві функції: якщо ворог атакує, ти просто кидаєш туди більше людей. А якщо ворог переважає, відведи людей і скажи, що ти переживаєш за життя людей", — наголосив Богдан Кротевич.

Богдан Кротевич доєднався до "Азову" у 2014 році. Він брав участь в АТО/Операції об'єднаних сил, а у 2021 році став начальником штабу тоді ще полку. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кротевич захищав Маріуполь та "Азовсталь", а у травні 2022 року потрапив у російський полон. У вересні 2022 року його звільнили з полону, і він повернувся на службу у бригаду.

26 лютого він завершив службу, адже має на це право як колишній військовополонений.