Сирський: Підготовлений мобілізаційний ресурс РФ — близько 5 мільйонів людей

Фронт постійно збільшується, а Росія з початку повномасштабного вторгнення збільшила своє угруповання вп’ятеро. Щомісяця вона збільшує армію на 8-9 тисяч людей.

Про це в інтерв’ю Lb.ua сказав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Фронт постійно збільшується, Курська операція і дії противника в Харківській області, у Вовчанську, дали нам збільшення фронту на 200 км. А противник з початку агресії збільшив своє угруповання вп’ятеро. Щомісяця вони збільшують на 8-9 тисяч, за рік це 120-130 тисяч", — сказав він.

За словами Головкома, на 1 січня 2025 у Росії угруповання військ, яке бере участь у бойових діях в Україні, налічувало 603 тисячі військових, на сьогодні — вже 623 тисячі.

Сирський зазначив, що тільки за підписання контракту російським військовим платять 20-40 тисяч доларів це без інших виплат грошового забезпечення, а солдат отримує від 2,5 тисяч доларів.

"Тобто вони людей закидають грошима, і це головний стимул. Ми собі дозволити цього не можемо. Якщо взяти підготовлений мобілізаційний ресурс противника — тих, хто проходив військову службу, військову підготовку, він складає близько 5 млн осіб. А мобілізаційний ресурс загалом — 20 мільйонів. Уявіть їхній потенціал. І що ми можемо в цих умовах зробити? Звичайно, мобілізація і переведення", — сказав Сирський.