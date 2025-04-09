ЄС перерахував Україні ще 1 млрд євро з доходів від російських активів

Європейський Союз перерахував Києву ще 1 млрд євро у межах ініціативи ERA. Кошти забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про транш було оголошено під час його зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі.

"Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро", — зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, пріоритет України — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України.

"Приділили цьому питанню окрему увагу. Обговорили з паном Домбровскісом також макроекономічну ситуацію, хід реформ та процес відбудови України", — сказав він.

У 2025 році ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги в рамках ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.

23 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення, згідно з яким Україна отримає від Євросоюзу кредит на суму до 35 мільярда євро в рамках зобов'язань G7.

10 грудня США оголосили про виділення Україні позики у 20 млрд доларів, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 млрд, Велика Британія виділить майже 3 млрд через механізм G7.