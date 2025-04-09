Китай цензурує у соцмережах контент, пов'язаний із тарифами

У середу, 9 квітня, Китай на тлі пропулярності постів із критикою США почав цензурувати певний контент у соціальних мережах, пов'язаний із тарифами. Це сталося після того, як “взаємні тарифи” США щодо десятків країн набули чинності, в тому числі 104% мита на китайські товари.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що хештеги та пошукові запити “тариф” або “104” були переважно заблоковані на платформі соціальних мереж Weibo, а сторінки показують повідомлення про помилку.

Водночас інші хештеги, зокрема, “У США дефіцит яєць”, були одними з найпопулярніших на Weibo. Державний мовник CCTV також запустивхештег #UShastradewarandaneggshortage.

“США “голосно розмахують тарифною палицею, накладаючи тарифи на сталеву та алюмінієву продукцію з ЄС... а також пишуть листи європейським країнам тихим голосом, терміново просячи про яйця”, — йдеться в повідомленні CCTV в мережі Weibo.

Інтернет-цензура також дозволила поширюватися в китайських соціальних мережах глузливим коментарям на адресу США, які зображують Сполучені Штати як глобально безвідповідального торгового партнера, в той час як Китай готує підґрунтя для більш широкої торгової боротьби з найбільшою економікою світу.

Як відзначає Reuters, Китай контролює інтернет за допомогою системи, відомої як "Great Firewall", і пости в соціальних мережах регулярно піддаються цензурі, якщо вважаються такими, що завдають шкоди національним інтересам. Іноземні соціальні мережі, такі як Instagram та X, заблоковані, і ця система створила закритий ринок для вітчизняних альтернатив.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

8 квітня Трамп збільшив тарифи на імпорт з Китаю ще на 50%. Тепер вони складають 104%.