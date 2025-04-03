Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої політики обговорили мита США, підготовку до саміту ЄС — Велика Британія, допомогу Україні і гальмування Росією мирних переговорів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Президентка ЄК висловила стурбованість митами, оголошеними Трампом 2 квітня, і шкодою, яку вони завдають усім країнам — як через прямі, так і непрямі наслідки, у тому числі для найбідніших країн світу.

Фон дер Ляєн підтвердила зобов’язання ЄС брати участь у переговорах зі США щодо мит, але водночас наголосила, що ЄС в разі потреби готовий захищати свої інтереси шляхом пропорційних контрзаходів.

Водночас вона наголосила на своїй рішучості працювати з партнерами у відповідь "на цю нову реальність для глобальної економіки", визнаючи, що кожен торговий партнер діятиме відповідно до власних пріоритетів.

Президентка ЄК також підтвердила відданість ЄС тісній співпраці з Британією у сфері безпеки та оборони, а також спільну та постійну підтримку України. Вона висловила стурбованість тим, що Росія гальмує мирні зусилля.

Фон дер Ляєн і Стармер обговорили підготовку до майбутнього саміту ЄС — Велика Британія 19 травня, який "надасть важливу можливість для зміцнення співпраці" між ними у ключових сферах, включаючи безпеку та оборону, торгівлю та економіку.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.