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Кремль має показати реальне бажання припинити війну проти України — Рютте
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Кремль має показати реальне бажання припинити війну проти України — Рютте

Дмитро Михайлов
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції в Приштині, Косово, 11 березня 2025 року. REUTERS/Valdrin Xhemaj

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Кремль має показати реальне бажання припинити війну проти України. Він також сумнівається, що керівництво РФ зможе диктувати США умови у питанні щодо припинення вогню.

Про це Рютте розповів в інтерв'ю телеканалу CBS News.

За словами генсека Альянсу, минулого тижня у межах зусиль США, щоб покласти край війні РФ проти України на відповідних переговорах, "м'яч був явно на боці росіян".

"Вони рухаються недостатньо швидко, моє враження, включно з враженням, яке я маю від моїх американських співрозмовників, що Росія дійсно повинна зробити більше, щоб покласти край цій війні", — каже Рютте.

Він вкотре наголосив, що ця війна має закінчитися, адже "так багато людей гине, так багато української інфраструктури пошкоджено, а міста зруйновані".

Коментуючи ремарку ведучої, що Білий дім хоче повного припинення вогню в Україні, але у Кремлі погоджуються лише на часткове, і чи не турбує його те, що Росія диктує свої умови, Рютте заявив, що ні.

"Тому, що я розмовляв з Марко Рубіо (держсекретарем США — ред.), я постійно спілкуюся з іншими членами адміністрації американського президента. Я думаю, вони справді намагаються, крок за кроком, дійти до ситуації, коли ця війна може закінчитися. Але, звісно, ​росіяни теж повинні танцювати танго, а зараз, здається, цього не роблять, а далі буде важко", — сказав генсек НАТО.

Також він не впевнений, що лідер РФ Володимир Путін дійсно розглядає можливість припинення своєї повномасштабної війни проти України.

"Ну, ми не знаємо. Я думаю, що це зараз тест, і ми повинні побачити, якою буде його реакція на американські пропозиції", — додав Рютте.

Про що домовилась делегація США під час окремих переговорів з українською та російською сторонами

Під час переговорів у Саудівській Аравії делегація США окремо домовилась з українською та російською сторонами виключити "застосування сили" проти комерційних суден у Чорному морі. Також є домовленість про розробку механізму заборони ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні та Росії.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в Ер-Ріяді досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі.

Міністр оборони України Рустем Умєров, який головував під час зустрічей з американцями в Ер-Ріяді, заявив, що переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися "порушенням духу" цієї домовленості, порушенням зобов’язань забезпечити свободу судноплавства та загрозою національній безпеці України.

За його словами, в такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист.

Зеленський підтвердив, що в Саудівській Аравії досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. За його словами, ембарго може почати діяти одразу після оприлюднення заяв зі сторони Білого дому.

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