Франція переорієнтує стратегічні зусилля на допомогу Україні

Франція визначила підтримку України як пріоритетну у своєму новому геополітичнім контексті. Тому у 2025 році держава переорієнтовує свої стратегічні орієнтири на розвиток міжнародного партнерства, яке відповідає її цінностям, та допомогу тим, хто найбільше її потребує.

Про це йдеться у рішенні Ради з міжнародних партнерств при президентові Франції.

Серед іншого у рішенні зазначається, що в той час, коли основні партнери віддаляються, Франція разом зі своїми європейськими союзниками продовжуватиме говорити "сильним голосом" на міжнародній арені.

"Франція приділяє особливу увагу країнам, що постраждали від криз і конфліктів, зокрема, через гуманітарні та відновлювальні заходи, а також через підтримку макрофінансової стабілізації. З огляду на пряму загрозу, що нависла над Європою, Франція підтверджує, що Україна вважається пріоритетом у підтримці", — наголошується у рішенні.

Згідно з ним, нові стратегічні орієнтири були предметом консультацій з громадянським суспільством та бізнесом і мають бути запроваджені до червня цього року.

4 квітня начальники Генштабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України. За словами президента Володимира Зеленського, представники країн обговорювали "присутність на землі, в небі і на морі", а також протиповітряну оборону.