Компанія Jaguar призупиняє поставки авто до США через політику Трампа

Jaguar Land Rover призупиняє поставки своїх британських автомобілів до Сполучених Штатів на місяць. Причина — мита, які запровадив президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Компанія Jaguar Land Rover, що належить індійському автовиробнику Tata Motors, підтвердила тимчасове припинення експорту після публікації газетою Times інформації про відповідний намір.

"Поки ми адаптуємося до нових умов торгівлі з нашими партнерами, ми змушені вжити деяких короткострокових заходів, зокрема призупинити постачання у квітні, поки формуємо середньо- та довгострокові стратегії", — зазначено у заяві JLR.

За даними Reuters, автомобільна промисловість Великої Британії, де безпосередньо зайнято близько 200 тисяч працівників, залишається дуже чутливою до змін митної політики. США є другим за обсягами імпорту автомобілів британського виробництва після ЄС — їх частка становить майже 20%, згідно з даними профільної організації SMMT.

У Jaguar Land Rover наголошують, що американський ринок має стратегічне значення для бренду класу люкс. Компанія щороку продає близько 400 тисяч моделей, зокрема Range Rover Sport і Defender, і приблизно чверть із них експортується до США.

3 квітня у США набуло чинності мито у розмірі 25% на імпорт автомобілів та легких вантажівок — одразу після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження нових тарифів на низку імпортних товарів з усього світу. Велика Британія, своєю чергою, заявила, що докладає зусиль для укладення торгівельної угоди з Вашингтоном.

Газета Times пише, що у Jaguar Land Rover вже є запаси автомобілів у США на пару місяців, на які не поширюватимуться нові тарифи.

Що відомо про мита, запроваджені Дональдом Трампом

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України. Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично". За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, у 2024 році Україна експортувала до США 874 млн доларів, з яких 363 млн припало на чавун і ще 112 млн — труби. При цьому Україна купила товарів у США на 3,4 млрд доларів.

Вона підкреслила, що українські мита на американські товари низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%, а тому, Свириденко вважає, що "в нас є шанси домовитись на інші умови". Водночас міністерка каже, що якщо "все залишиться як є", то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках.