У США проходять протести через політику Трампа

У 50 штатах США та у 6 країнах пройдуть протести проти політики президента Дональда Трампа. Це наймасштабніші акції з моменту інавгурації Трампа 20 січня.
Про це повідомляє Reuters.
Всього заплановано близько 1200 протестних акцій. У них візьмуть участь екологи, пропалестинські активісти, представники руху ЛГБТ+ та профспілки.
Головна причина протестів — масові скорочення федеральних працівників через DOGE, яким керує Ілон Маск. Також протестувальники вимагатимуть не скорочувати федеральне медичне забезпечення Medicaid, та виступатимуть проти інших указів Дональда Трампа, прийнятих з часу його інавгурації.
"Це величезна демонстрація, яка надсилає дуже чіткий сигнал Маску, Трампу, республіканцям у Конгресі та всім союзникам MAGA, що ми не хочемо, щоб їхні руки торкалися нашої демократії, наших громад, наших шкіл, наших друзів і сусідів", — повідомив один з організаторів протестів виданню.
Окрім США, протести пройдуть в Канаді, Мексиці, Німеччині, Португалії, Франції та Великій Британії. Один із наймасштабніших мітингів очікується у Вашингтоні, у торговому центрі National Mall.
У країнах Європи протести вже почались.
ОНОВЛЕНО 21:50
Протести вже розпочались у США. Так масові протести проти політика Трампа проходять у Вашингтоні, Солт-Лейк-Сіті, Нью-Йорку, Атланті, штатах Делавер, Північна та Південна Кароліна.