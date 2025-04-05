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У США проходять протести через політику Трампа
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У США проходять протести через політику Трампа

Марія Патока
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Протести у США
Демонстранти мітингують проти президента США Дональда Трампа та його радника Ілона Маска під час акції «Руки геть!» протест в Ешвіллі, штат Північна Кароліна, США, 5 квітня 2025 р. . REUTERS/Evelyn Hockstein

У 50 штатах США та у 6 країнах пройдуть протести проти політики президента Дональда Трампа. Це наймасштабніші акції з моменту інавгурації Трампа 20 січня.

Про це повідомляє Reuters.

Всього заплановано близько 1200 протестних акцій. У них візьмуть участь екологи, пропалестинські активісти, представники руху ЛГБТ+ та профспілки.

Головна причина протестів — масові скорочення федеральних працівників через DOGE, яким керує Ілон Маск. Також протестувальники вимагатимуть не скорочувати федеральне медичне забезпечення Medicaid, та виступатимуть проти інших указів Дональда Трампа, прийнятих з часу його інавгурації.

"Це величезна демонстрація, яка надсилає дуже чіткий сигнал Маску, Трампу, республіканцям у Конгресі та всім союзникам MAGA, що ми не хочемо, щоб їхні руки торкалися нашої демократії, наших громад, наших шкіл, наших друзів і сусідів", — повідомив один з організаторів протестів виданню.
У США пройдуть протести через політику Трампа
Вигляд знака протестувальника під час мітингу демонстрантів проти президента США Дональда Трампа та його радника Ілона Маска під час акції «Руки геть!» протест біля монумента Вашингтона у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 5 квітня 2025 р. . REUTERS/Ken Cedeno

Окрім США, протести пройдуть в Канаді, Мексиці, Німеччині, Португалії, Франції та Великій Британії. Один із наймасштабніших мітингів очікується у Вашингтоні, у торговому центрі National Mall.

У країнах Європи протести вже почались.

У США пройдуть протести через політику Трампа
Протест проти Дональда Трампа у Лондоні, 5 квітня 2025 р. REUTERS/Carlos Jasso

ОНОВЛЕНО 21:50

Протести вже розпочались у США. Так масові протести проти політика Трампа проходять у Вашингтоні, Солт-Лейк-Сіті, Нью-Йорку, Атланті, штатах Делавер, Північна та Південна Кароліна.

У США проходять протести через політику Трампа
Люди протестують на Манхеттені під час демонстрації, яка є частиною масштабної акції «Руки геть!» заходи, організовані по всій країні проти президента США Дональда Трампа, у Нью-Йорку, Нью-Йорк, США, 5 квітня 2025 р. REUTERS/Caitlin Ochs

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