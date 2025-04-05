Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що Північноатлантичний альянс не беруть участь у перемовинах про закінчення війни в Україні.

Про це посадовець сказав в інтерв'ю NV, оприлюдненому 5 квітня.

"Ми як НАТО не беремо участі в цих переговорах. Їх справді ведуть США разом з Україною і росіянами. Я радий, що США зрушили з місця це питання і ці переговори зараз тривають. Ми знаємо, що вони йдуть повільно, але не через Україну, а через росіян. М’яч зараз явно на російському полі", — говорив генсек журналістам.

Він зазначив, що НАТО загалом бажає, щоб Україна була "гордою суверенною державою, яка рухається вперед".

Він також підтвердив, що шлях України до НАТО є незворотним, як це оголосили на саміті у Вашингтоні в липні минулого року.

"Однак Україні ніколи не було обіцяно, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди або припинення вогню", — додав Марк Рютте.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що членство в НАТО залишається найміцнішою гарантією безпеки України, але рішення залежить насамперед від США.

Спецпосланець американського президента Стівен Віткофф заявляв, що Україна нібито погодилася з тим, що "вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм".

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна "не вступить в НАТО".