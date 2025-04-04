Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що охорона власної території це найкраще, що Польща може зробити як для НАТО, так і для України та майбутнього військового контингенту.

Так він відповів на питання кореспондентки Суспільного про залученість Польщі до коаліції охочих та формування військового контингенту.

За словами Сікорського, Польща має понад 600 км кордону з Білоруссю та Росією, і тому має захищати власні кордони та повітряний простір від потенційних атак.

"Майже 100% того, що отримує Україна, йде через Польщу, і цей хаб потрібно укомплектувати і захистити. Наш повітряний простір, а отже і повітряний простір хабу, також перебуває під загрозою російських безпілотників та ракет", — сказав Радослав Сікорський.

Також він заявив, що, попри орієнтацію на внутрішню безпеку, Польща все одно бере участь у перемовинах про військовий контингент та є учасницею "коаліції охочих".

"Пам'ятайте, що вона буде активована лише тоді, коли буде не просто тимчасове перемир'я, а справжній мир. А Польща є життєво важливим центром підтримки України", — сказав Радослав Сікорський.

Раніше очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський говорив, що відправлення польських військ в Україну дасть привід російській пропаганді заявити про наміри Варшави захопити українські території.

"Коаліція охочих"

2 березня британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону. За його словами, таких домовленостей вдалося досягнути після розмов із Зеленським і французьким лідером Емманюелем Макроном. Окрім того, Стармер зазначав, що до цієї роботи можуть доєднатися ще одна або дві держави.

15 березня Стармер провів онлайн-зустріч "коаліції охочих" з близько 25 світових лідерів, які погодилися сприяти встановленню миру в Україні. Приєдналися представники ЄС, НАТО, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Також у зустрічі брав участь президент Зеленський, який після цього заявив, що через тиждень імовірно організують ще одну зустріч партнерів на підтримку України. Як сказав глава держави, важливо, що ці зустрічі на підтримку України стають "майже щотижневими".

Bloomberg дізналося, що Велика Британія та Франція намагаються розробити план для зміцнення позиції України на переговорах щодо закінчення війни.

До "коаліції охочих" в тому чи іншому форматі готові долучитись 10-12 країн, заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час спілкування з журналістами.