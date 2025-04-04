Більше ніж на 50% зросла кількість ударів російських безпілотників по Україні після початку переговорів США з Україною та Росією, які почалися 18 лютого 2025 року.

Про це йдеться в аналізі Telegraph.

За 30 днів після після початку мирних переговорів Росія завдала близько 4776 ударів безпілотниками, у порівнянні з 3148 ударами за такий же період до цього, посилається видання на Повітряні сили ЗСУ.

Згодом, за статистикою Telegraph, після зустрічі в Ер-Ріяді 24 березня знову збільшилася кількість атаки дронів по Україні. Перед переговорами Росія в середньому запускала 101 безпілотник на день, тоді як після — вже 154 на день, що свідчить про збільшення на 52,5%.

Зокрема, попри досягнення угоди про 30-денне припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури та Чорного моря, удари не зменшилися, пише видання.

Також аналіз показав, що кількість атак зросла в дні, коли Трамп публічно критикував Зеленського в Овальному кабінеті, а США припинили обмін розвідданими.

28 лютого, коли президент США звинуватив Зеленського в тому, що він недостатньо вдячний за американську підтримку, — над Україною було запущено 208 російських безпілотників порівняно з 166 напередодні;

7 березня, після того як США призупинили обмін розвідданими з Україною, — Росія запустила 252 безпілотники, що є другим найвищим показником цього року.

"Очевидно, що росіяни намагалися скористатися паузою в обміні розвідданими", - сказала Кароліна Хірд, аналітикиня Інституту вивчення війни.

Зокрема, вона підкреслює, що атаки Росії на Україну стали "масштабнішими і ефективнішими", через зміну тактики використання дронів. Згідно з даними Інституту вивчення війни, російські військові перейшли на безпілотники дальнього радіусу дії, які "більш успішно проривають систему протиповітряної оборони України".