Посланець Путіна звинуватив Україну в порушенні енергетичного перемир’я

Перемовник Кремля Кирил Дмитрієв, який перебуває з візитом у Вашингтоні, звинуватив Україну в порушенні енергетичного перемир’я.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Серед іншого посланець російського лідера Володимира Путіна хвалив адміністрацію президента США Дональда Трампа за "величезний прогрес" у мирних переговорах і критикував адміністрацію Байдена за те, що вона, мовляв, не робила "жодних спроб, аби зрозуміти російську позицію"

"Не було реальних рішень, які могли б бути успішними. І те, що зробила команда президента Трампа, – вони зрозуміли, яким може бути простір для рішень, і вони досягли першої в історії деескалації у конфлікті, яка полягає у припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі між РФ та Україною", – сказав Дмитрієв.

У відповідь на зауваження ведучого, що Росія, попри домовленості й далі обстрілює українську енергетику, він заявив, що режим припинення вогню порушує Україна.

"Про це не повідомляють у пресі. І це, звичайно, має припинитися. Я вважаю, що перемир’я на об'єктах енергетичної інфраструктури має дотримуватись", – сказав посланець Кремля.

2 квітня Дмитрієв зустрівся з посланцем США Стівом Віткоффом, який уже двічі зустрічався з Путіним у Москві. Невідомо, з ким ще Дмитрієв мав зустрічі під час свого перебування у Вашингтоні. Найближчим часом заплановано нові зустрічі, однак дата і місце поки невідомі.

Що відомо про порушення з боку РФ щодо енергетичного перемир'я

Після того, як делегація США у Саудівській Аравії окремо домовилась з українською та російською сторонами про заборону на удари по енергетичній інфраструктурі, РФ неодноразово його порушувала.

Зокрема 27 березня армія РФ з артилерії масовано обстріляла середмістя Херсона. Внаслідок цих обстрілів є загиблі та поранені, а у місті частково зникло електропостачання. А 28 березня у "Нафтогазі" заявили, що під час чергової комбінованої атаки росіяни обстріляли газовидобувні потужності групи.

У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли, що Сили оборони України "неухильно дотримуються" досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах. Там стверджують, що вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії.

1 квітня президент Володимир Зеленський казав, що очільник Міноборони Рустем Умєров контактував з партнерами України, зокрема, з американською стороною. За його словами, їм передали всю необхідну інформацію про порушення домовленостей з боку Росії щодо ударів по енергетиці.