Глава МЗС Канади: "Відносини зі США ніколи не будуть такими, як раніше"

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, коментуючи “тарифи Трампа”, заявила, що відносини решти країн зі США ніколи не будуть такими, як раніше. За її словами, Трамп поважає силу. Тож канадська влада подбала про те, щоб у Канаді були відповідні тарифи на американські товари.

Про це Жолі сказала 4 квітня у Брюсселі, де проходить другий день саміту міністрів закордонних справ країн НАТО, передає кореспондентка Суспільного.

“Ми підсумовуємо те, що зробили США, і в той же час ми знаємо, що ці відносини ніколи не будуть такими, як раніше. І це моє послання європейцям: ”Відносини зі США ніколи не будуть такими, як раніше”. Вони хочуть робити речі по-іншому, і ми це розуміємо. І саме тому ми будемо прагнути переконатися, що ми досягнемо угоди про торгівлю, але також і про безпеку, тому що обидві ці сфери не можуть бути ізольовані”, — сказала Жолі.

За її словами, президент Трамп приймає рішення для своєї адміністрації і свого народу, але він також поважає силу.

“І ми подбали про те, щоб у Канаді були відповідні тарифи на американські товари. Зараз ми маємо зустрічні тарифи на суму 60 мільярдів доларів. Вчора ми оголосили про нові зустрічні мита на автомобілі, тому що ми вважаємо, що це найкращий спосіб врешті-решт досягти хорошої угоди”, — сказала Жолі.

Вона пояснила, що Канада чинить максимальний тиск на адміністрацію Трампа і в той же час знаходить обхідні шляхи.

За словами Жолі, єдині люди на Землі, які справді зможуть змусити президента Трампа змінити курс, — це самі американці. І американці зараз розуміють, що тарифи — це податок на них, додала міністерка.

“І ми повинні переконатися, і європейці повинні переконатися, що вони донесуть цей меседж до американського народу, щоб вплинути на адміністрацію США. Ми готові співпрацювати з європейцями саме в цьому питанні”, — наголосила Жолі.

Що відомо про нові тарифи на імпорт товарів до США

3 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження щонайменше 10% мит на практично всі товари, що імпортуються до Сполучених Штатів, а також ще вищі тарифи для десятків країн з найбільшими торгівельними дефіцитами у відносинах зі США.

Повний тарифний план Трампа щодо країн опублікований на сторінці офіційного акаунту Білого дому у соцмережі Х. У представленому списку — 140 країн. Для близько 40 держав будуть діяти підвищені мита, для інших — базовий тариф у 10%.

Зокрема для товарів з Китаю діятиме мито 34%, а для товарів з Європейського Союзу — 20%.

В інформаційному бюлетені Білого дому вказано, що іноземна торгівля та економічна політика створили національну надзвичайну ситуацію, тому Трамп видав розпорядження про мита з метою зміцнення міжнародної економічної позиції Сполучених Штатів і захисту американських працівників.

Зазначено, що взаємні мита залишатимуться чинними доти, доки президент Трамп не вирішить, що загроза, пов’язана з торгівельним дефіцитом і нерівноправним ставленням, усунена, вирішена або пом’якшена.

Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху, повідомила Урсула фон дер Ляєн 3 квітня.