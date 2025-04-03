4 квітня — 1136-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Росія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу, 14 людей загинуло, з них шестеро – діти. Кількість поранених уточнюється. У місті сталися пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки.
- У Харкові закінчили пошукову операцію на місці влучання БпЛА: загалом 5 загиблих, 34 постраждалих.
- Генсекретар НАТО Рютте заявив, що шлях України до НАТО є незворотним. Так він відповів на питання про те, чи обговорюють союзники України в Альянсі прийняття України до НАТО.
- Кабмін погодив законопроєкт про відстрочку від мобілізації. Чоловіки 25+ років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти, більше не зможуть її отримати.
За тиждень російська армія випустила понад 400 керованих авіаційних бомб по Сумщині
Про це під час засідання Ради оборони повідомило військове командування, зазначили в ОВА.
Армійці РФ здійснили пуски 404 керованих авіаційних бомб. Найбільше від КАБів постраждали Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська громади.
Також за останній період значно збільшилось застосування FPV-дронів на оптоволокні в районах Краснопільської, Шалигинської, Свеської, Середино-Будської та Хутір-Михайлівської громад. Станом на зараз, армія РФ найбільше застосовує ці засоби ураження у межах Миропільської, Юнаківської та Хотінської громад.
Висока представниця ЄС Кая Каллас прокоментувала атаку Росії по Кривому Рогу
"Трагічні та нелюдські кадри надходять з Кривого Рогу. Черговий безрозсудний російський обстріл завдав удару по багатолюдному житловому району, в результаті якого, за повідомленнями, загинуло щонайменше 14 осіб, у тому числі 6 дітей. Росія продовжує знищувати Україну, не зацікавлена в мирі", – написала у соцмережі Х Кая Каллас.
Росіяни тримають 64 тисячі солдатів у Курській області — Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що Росія зібрала на Курському напрямку 64 тисячі військових. Та оточення українських військових, за його словами, "немає".
Зеленський заявив, що росіяни намагатимуться повністю витіснити Сили оборони України з Курської області до "символічних дат наступного місяця" (9 травня — день Перемоги в Росії — ред.).
"Росія не хоче припинення вогню. І ми це бачимо. Ми знаходимось на території Курської області, і не тільки на території Курської області, до речі, є наша присутність. Ми контролюємо ситуацію, і для нас це важливо, ми тримаємо там велику кількість військових. 64 тисячі їніх військ. Це дуже серйозне угруповання і, яке могло б розповсюджуватися всюди і атакувати нас з інших напрямків по всій лінії фронту. Тому там хлопці просто молодці", — сказав Володимир Зеленський.
Бойова медикиня та музикантка з Луганщини Єлизавета Жарікова випустила кліп на пісню "Що робить нас живими"
4 квітня поетеса, музикантка та бойова медикиня з Луганщини Єлизавета Жарікова презентувала кліп на пісню "Що робить нас живими". Це її спільна робота з гуртом "Темна Матерія". Трек вже доступний на YouTube.
Про це військовослужбовиця повідомила у Facebook.
Як розповіла Єлизавета "Мураха" Жарікова Суспільне Донбас, це її перша колаборація з гуртом "Темна Матерія". Працювати над треком вони почали торік, коли вона потрапила до лікарні.
"У 2023 році я отримала поранення, але в стрій повернулася зарано. Під час навчань "з броні на броню" у повній екіпіровці та з повним медичним рюкзаком я невдало зістрибнула і поламала коліно. Після чого два місяці лікувалася й відновлювалася", — розповіла Єлизавета.
Тоді вони записали пісню. Кліп записували під час її відпусток. Натомість багато часу забрав монтаж, ділиться музикантка.
Зеленський – про удар РФ по Кривому Рогу: Ракета ударила по території поруч із житловими будинками, у дитячий майданчик
"Зараз тривають рятувальні роботи в Кривому Розі – після удару російської ракети. Попередньо балістика. Станом на цей час відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Мої співчуття рідним та близьким. Багато постраждалих. Пошкоджені будинки. Ракета ударила фактично по території поруч із житловими будинками: у дитячий майданчик, звичайні вулиці. Це просто нелюди, сволота – усі, хто може таке робити", – заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
За тиждень на підступах до столиці зафіксували понад 100 безпілотників РФ
За тиждень, що минає, російська армія спрямувала на Київ 104 дрони, з них 35 — знищили сили ППО, інші локаційно втрачені або не досягли повітряного простору міста. Руйнувань не зафіксовано.
Про це розповів речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв.
За його словами, влучань на території міста не зафіксовано, руйнувань інфраструктури немає.
Водночас Євген Ієвлєв повідомив, що росіяни не втомлюються тероризувати телефонними дзвінками про псевдозамінування будівель у Києві.
"Активно триває російський телефонний тероризм — за тиждень зафіксували 25 хибних повідомлень про замінування", — сказав посадовець.
Росіяни пропонують угоду про корисні копалини США — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як представники Росії намагаються домовитись про зняття санкції з РФ. За його словами, вони пропонують угоду про корисні копалини США.
За словами Зеленського, Україна слідкує за візитами представників РФ до інших країн. Так він відповів на питання про те, що відомо Україні про візити Кирила Дмітрієва до США.
"На мою думку, економіка РФ залежить від європейських санкцій. А Європа не буде знімати санкції. Ми віримо, що Сполучені Штати Америки не підуть на зняття санкцій, а навпаки, зроблять кроки щодо посилення. Щоденні атаки, атака балістична сьогодні (по Кривому Рогу — ред.) — доказ, що потрібні сильніші санкції", — наголосив президент.
Також Володимир Зеленський розповів, що росіяни намагаються повернути 300 млрд заморожених російських активів у Європі.
У медзакладах Кривого Рогу перебувають понад 30 людей після удару військ РФ
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Кривий Ріг. Там зараз лікарі борються за кожне життя. Чимало постраждалих в операційних. Попередньо, у медзакладах понад 30 людей. Серед тих, хто отримав поранення, – діти. Найменшому – 3 місяці. У хлопця різані рани. Йому надали допомогу. Оговтуватися від пережитого буде вдома", – заявив Сергій Лисак.
Зеленський: Тарифи Трампа не впливають на обсяг постачання зброї
"Товарообіг дуже малий в України зі Сполученими Штатами Америки. Для економіки це не дуже добре, зрозуміло. Обсяг постачання зброї ніяк не впливає на це. Це перше. Друге історія, той об'єм, де ми бачимо, ну у нас сьогодні три з половиною, три і вісім мільярдів товарообіг між нами і Сполученими Штатами Америки. Тобто, я маю на увазі, це не ті об'єми, про які сьогодні можна говорити з якимись проблемами. Для нас це не є проблемою", – заявив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту.
Зеленський – про військовий контингент: Я думаю, що нам потрібен ще десь місяць
Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту.
"Я думаю, що нам потрібен ще, командам потрібен десь місяць, і ми вважаємо, що не довше. Ми будемо готові повністю з розумінням цієї інфраструктури. А ми обговорюємо присутність на землі, в небі і на морі, а також протиповітряну оборону. І деякі ще делікатні речі. А ми будемо зустрічатись, е-е, тижнями, і я думаю, що ми будемо зустрічатись кожного тижня не на моєму рівні, так, а на рівні наших військових. Де, в яких місцях, це проговорюється окремо. У нас є багато вже розуміння у наших партнерів, що потрібно Україні, де є сенситивні такі, географічна, скажімо так, моменти, де ми би хотіли мати підтримку".
У Кривому Розі зросла кількість загиблих від удару РФ
"На жаль, вже 14 загиблих, серед них 5 дітей. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик", – повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Росія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу: є загиблі та поранені
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"12 людей загинуло у Кривому Розі. З них двоє – діти. Кількість поранених уточнюється. У місті сталися пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки", – написав Лисак у Telegram.
23-річного хлопця та 19-річну дівчину вдалось вивезти з тимчасово окупованих територій
23-річного хлопця та 19-річну дівчину вдалось вивезти з тимчасово окупованих територій України в рамках ініціативи Bring back kids UA.
Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.
"Дівчина разом із мамою все життя працювали на землі, вирощували овочі. Але після окупації їхнє господарство було зруйноване російськими військовими. Родина залишилась без основного джерела доходу і не мала змоги виїхати самостійно. Хлопець із порушенням слуху опинився в окупації ще на початку повномасштабного вторгнення. Його батько тривалий час шукав спосіб вивезти сина в безпечне місце, і зрештою це вдалося", – розповів Єрмак.
У Харкові закінчили пошукову операцію на місці влучання БпЛА: загалом 5 загиблих, 34 постраждалих
Рятувальники закінчили пошукову операцію на місці зруйнованої ввечері 3 квітня ударом БпЛА двоповерхівки у Новобаварському районі Харкова: під завалами не знайшли більше загиблих.
Загалом російський удар забрав життя п'ятьох людей, 34 — постраждали, з них — один рятувальник, зазначили в ДСНС.
Кількість російських атак безпілотниками по Україні зросла після початку мирних переговорів
Більше ніж на 50% зросла кількість ударів російських безпілотників по Україні після початку переговорів США з Україною та Росією, які почалися 18 лютого 2025 року.
Про це йдеться в аналізі Telegraph.
За 30 днів після після початку мирних переговорів Росія завдала близько 4776 ударів безпілотниками, у порівнянні з 3148 ударами за такий же період до цього, посилається видання на Повітряні сили ЗСУ.
Згодом, за статистикою Telegraph, після зустрічі в Ер-Ріяді 24 березня знову збільшилася кількість атаки дронів по Україні. Перед переговорами Росія в середньому запускала 101 безпілотник на день, тоді як після — вже 154 на день, що свідчить про збільшення на 52,5%.
Зокрема, попри досягнення угоди про 30-денне припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури та Чорного моря, удари не зменшилися, пише видання.
Пошкоджені медзаклад та будинки. Армія РФ обстріляла Дніпровський район Херсона
Після 15:00 4 квітня 2025 року російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Під ударом була територія поблизу закладу охорони здоров’я.
Про це у Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
В одному з відділень медичного закладу побиті вікна і фасад. Армія РФ випустила близько 10 снарядів. Також пошкоджені й сусідні багатоповерхові будинки, додав Мрочко.
Постраждав 76-річний чоловік. Із акубаротравмою, пораненням потиличної області та множинними саднами ніг його доставили до лікарні.
Справа про неналежну оборону Харківщини: екскомбата Лапіна відпустили під домашній арешт
За клопотанням прокурора, колишньому комбату, який брав участь в обороні Харківщини, Іллі Лапіну Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід: з-під варти його відпустили під домашній арешт.
Про це 4 квітня повідомляють пресслужба Офісу Генерального прокурора та кореспондент Суспільного з зали суду.
"Суд ухвалив зміну запобіжного заходу на домашній арешт до 20 травня. Лапін буде проживати в садовому товаристві Вишгородського району", — передає наш кореспондент.
Як повідомили в ОГПУ, прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом “недбалого ставлення військових службових осіб до служби та самовільного залишення поля бою під час оборони Харківщини у травні 2024 року”.
Саміт НАТО в Гаазі: Нідерланди очікують на участь Зеленського
Нідерланди очікують побачити президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО в Гаазі 24-26 червня. Також країна вимагає від союзників з Альянсу збільшення підтримки України та підвищення міжнародного тиску на Росію заради встановлення миру.
Про це міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив у Брюсселі 4 квітня, відповідаючи на питання "Європейської правди".
"Ще дуже зарано говорити, що саме відбудеться в Гаазі. Але я очікую, що президент Зеленський буде там", – заявив Вельдкамп.
За його словами, обговорювати можливі результати червневого саміту НАТО зарано, оскільки "російсько-американські перемовини тривають прямо зараз".
"Я можу собі уявити, що в якийсь момент нам усім увірветься терпець – і американцям увірветься терпець через те, що Росія тягне час у цих переговорах", – сказав глава МЗС Нідерландів.
За його словами, подібну тактику бачили на переговорах щодо припинення вогню в Чорному морі, коли РФ прив'язувала до них всілякі додаткові елементи, просто як тактику затягування часу.
“Учора за столом переговорів в нас було дуже добре усвідомлення цього. Ми вважаємо, що зараз нам потрібно більше тиснути на Росію, і нам треба максимально підтримувати Україну", — сказав Вельдкамп.
США готують нові санкції проти Росії, якщо РФ не хоче припинення вогню — Рубіо
США спостерігають за діями Росії, і чекають від неї готовності до миру. Якщо Росія не покаже цю готовність — США змінять тактику щодо відносин з РФ, заявив держсекретар США Марко Рубіо.
За словами Марко Рубіо, обидві сторони у російсько-українській війні нібито йдуть на компроміси. Ці компроміси залежать від умов України та РФ для припинення вогню. Україна, за словами Рубіо, показала повну готовність до припинення вогню.
"У нас є певний час, протягом якого ми хочемо побачити чи готова Росія до миру, чи ні. І цей час вже підходить. Конгрес працює над законопроєктом з підвищення санкцій, і скоро зростатиме тиск від парламенту. Ці фактори ми вже пояснили, і ми сподіваємось, що Росія почула наш заклик і готова до миру", — сказав Марко Рубіо.
Також, за словами держсекретаря США, Америка не готова до "переговорів про переговори", а президент Дональд Трамп хоче "закінчити цю війну".
"Коаліція охочих" буде розширюватися — Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що “коаліція охочих” буде розширюватися.
Про це Сибіга заявив журналістам на пресконференції у Брюсселі у п’ятницю, 4 квітня.
“Ця коаліція — це, знаєте, така жива субстанція. Вона, я переконаний, буде розширюватися. Зараз у нас є два лідери — Франція та Велика Британія. І, безумовно, що кількість учасників цієї цієї коаліції зростатиме”, — сказав Сибіга.
Міністр додав, що, на його думку, “коаліція охочих” буде більше структуруватися, будуть нові виміри в діяльності цієї коаліції.
“Одним із таких вимірів буде суто військовий, конкретний, по лінії військових, по лінії Генерального штабу, можливо інші виміри. Тому тут слід очікувати такої динаміки нарощування”, — зазначив глава МЗС.
Шлях України до НАТО є незворотним — генсек НАТО Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що шлях України до НАТО є незворотним. Так він відповів на питання про те, чи обговорюють союзники України в альянсі прийняття України до НАТО.
Про це Марк Рютте розповів на пресконференції під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, передає кореспондентка Суспільного.
За словами Марка Рютте, прийняте рішення під час саміту у Вашингтоні у 2024 році щодо членства України в НАТО "не підлягає обговоренню".
"Ми будуємо міст усім, що робимо з Україною, щоб зробити Україну максимально взаємосумісною з НАТО. Але Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди. Я маю на увазі, що це теж правда", — сказав Марк Рютте.
У Дніпрі через вибух автівки поранено Юрія Федька: посадовець помер у лікарні, поліція кваліфікувала подію як теракт
У Дніпрі о 7:40 4 квітня пролунав вибух, внаслідок якого пошкоджено авто. Її водій — місцевий посадовець та його дружина зазнали поранень. Через кілька годин чоловік помер у лікарні. Про це повідомляється на сайті обласної поліції.
На місце виїхали представники Нацполіції, співробітники поліції, СБУ та прокуратури. Події надають правову кваліфікацію та з'ясовують усі обставини.
Власні джерела підтвердили Суспільному, що потерпілий — голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрій Федько.
Росіяни будують в окупованому Криму два нові військові кораблі — Плетенчук
Російські окупанти в Криму будують два десантних кораблі "Іван Москаленко" та "Іван Рогов", які будуть здатні перевозити вертольоти. Будівництво розпочалося у 2019—2020 роках на заводі "Залив" в Керчі. Скільки буде тривати будівництво — ще невідомо.
Про це Суспільному Крим розповів речник Військово морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.
"Зараз будівництво відбувається на тій стадії, коли до кінцевого результату ще доволі довго. Тому, можливо, вони розраховують на якусь зміну ситуації. І тому будівництво триває. Треба зрозуміти, що завод "Залив", який вони так само незаконно вкрали разом з Кримом в України, був доволі сучасним заводом і свого часу росіяни були здивовані рівнем оснащення цього підприємства", — розповів Дмитро Плетенчук.
Сікорський: Трамп буде присутній на саміті НАТО в Гаазі
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп буде присутній на саміті НАТО в Гаазі в червні.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський журналістам у Брюсселі в п'ятницю, 4 квітня, передає Reuters.
За словами Сікорського, Трамп залишається відданим статті 5 НАТО про взаємну оборону і буде присутній на саміті НАТО в Гаазі в червні, відзначає агенція.
Політика безпеки Трампа підірвала впевненість Європи в тому, що Сполучені Штати прийдуть їй на допомогу в разі нападу, що змусило декого поставити під сумнів відданість Вашингтона принципу взаємної оборони, додає Reuters.
Військові одружуватимуться в Дії поза чергою
У застосунку Армія+ військові обиратимуть послугу Шлюб онлайн, система автоматично перекине в Дію та після цього захисники отримають доступ до вибору дати й часу одруження в Дії.
Трамп, ймовірно, поговорить з Путіним найближчими днями, але його оточення відмовляє його від цього — медіа
Президент США Дональд Трамп найближчим часом, ймовірно, поговорить телефоном з очільником Кремля Володимиром Путнім. Водночас оточення американського лідера радить йому не телефонувати керівнику РФ, доки той не зобов'яжеться повністю припинити вогонь в Україні.
Про їхню можливу розмову найближчими днями повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.
За їхніми словами, очікується, що ще одна телефонна розмова американського та російського лідерів відбудеться "до або після цих вихідних". Водночас видання зазначає, що остаточних домовленостей щодо їхніх переговорів наразі немає.
NBC News, посилаючись на двох посадовців адміністрації Трампа, повідомило, що найближче оточення президента США радить йому не розмовляти з Путіним, доки він не зобов’яжеться повністю припинити вогонь в Україні.
За їхніми даними, на сьогодні не заплановано жодного дзвінка між лідерами двох країн. При цьому вони попередили, що Трамп може раптово вирішити, що він хоче поговорити з очільноком Кремля.
Свою чергою у коментарі журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув повідомлення ці повідомлення медіа, та заявив, що розмова між Трампом і Путіним поки не планується.
"Ні, найближчими днями поки не планується (йдеться про розмову), поки у графіку цього нема", — цитує Пєскова російське інформагентсво ТАСС.
Шмигаль повідомив, скільки територій вже розміновані
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у межах гуманітарного розмінування змогли повернути до безпечного використання вже понад 35 000 квадратних кілометрів українських територій.
Про це на засіданні уряду 4 квітня, в Міжнародний день мінної безпеки, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами прем’єра, уряд визначив гуманітарне розмінування одним із ключових пріоритетів відновлення.
Шмигаль також повідомив, що наразі в Україні:
- У роботі 260 машин розмінування.
- Вже працюють 87 операторів протимінної діяльності. Майже 5,5 тисяч чоловіків і жінок працюють над тим, аби розмінувати українські землі від російського мінного сміття.
- Велику увагу приділяють роботі із сільськогосподарськими землями. За кошти держави уже очищено понад 1000 гектарів агроземель. Це важливо для посівної, для врожаю, для українського експорту і української економіки. Посівна вже почалася в усіх областях, і майже 1 млн гектарів уже засіяно.
Україна аналізує угоду щодо корисних копалин зі США на відповідність Конституції — Сибіга
Україна проводить внутрішні державні процедури щодо угоди про корисні копалини зі США, зокрема, аналізує її відповідність український Конституції.
Про це у відповідь на запитання кореспондентки Суспільного заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який наразі перебуває з візитом у Брюсселі, де проходить дводенна зустріч глав МЗС країн-членів НАТО.
Серед іншого він наголосив, що угода "не може суперечити євроінтеграції, ми кажемо це американцям".
Сибіга також зазначив, що до аналізу документа залучать одну з "найвідоміших" юридичних компаній, яка працюватиме у взаємодії з американськими партнерами та допомагатиме Україні.
За його словами, очікується, що найближчим часом українська делегація вирушить до США для подальших переговорів. Водночас ще сьогодні, 4 квітня може відбутися черговий раунд перемовин у форматі онлайн.
На портал War&Sanctions додали дані про ще 11 російських капітанів та 31 судно "тіньового флоту" РФ — ГУР МО
Головне управління розвідки Міноборони додало на портал War&Sanctions дані про ще 11 російських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю російською нафтою.
Про це повідомляє пресслужба української розвідки.
Там розповіли, що серед оприлюднених осіб – капітани танкерів, афілійованих із підсанкційною російською компанією "Совкомфлот", які порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту. Зокрема, це Іван Нікіфіров, капітан танкера KOTLAS, та Константин Коваленко, капітан танкера CORUS.
"Капітани володіють реальною інформацією про власників "тіньових" танкерів, технічний стан кораблів, вантаж і його вартість, а також маршрут судна", — йдеться у повідомленні.
У ГУР МО стверджують, що саме вони ухвалюють рішення про відключення або маніпуляції з навігаційними системами кораблів, підробку даних про місцеперебування суден, внесення неправдивих даних у маршрутні журнали, небезпечне перевантаження нафти між суднами в морі та застосування інших схем для обходу санкцій.
У відомстві підкреслили, що такі дії не лише сприяють фінансуванню російської війни проти України, а й створюють загрозу глобальної екологічної катастрофи.
60 ударів по Сумщині за ніч та ранок: загинула одна людина
Уночі та зранку 4 квітня армія РФ здійснила 48 обстрілів Сумської області, зафіксовано 60 вибухів. Відомо про одну загиблу людину та пошкоджений житловий будинок.
Про це інформують у Сумській ОВА.
У Краснопільській громаді були удари FPV-дронами (11 вибухів), мінометні обстріли (13 вибухів), артобстріли (2 вибухи) та удари КАБами (14 вибухів). В Нацполіції повідомили, що через удари керованих авіабомб знову була пошкоджена місцева школа. Травмованих та загиблих людей немає.
В Юнаківській громаді був удар FPV-дроном (1 вибух), артобстріл (3 вибухи) та авіаційні удари з використанням КАБів (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
На Білопільську громаду скинули 1 міну.
Великописарівську громаду атакували FPV-дронами (8 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки. Також було скидання вибухового пристрою з БПЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна людина.
По Середино-Будській громаді вдарили з артилерії (2 вибухи).
За добу на фронті відбулось 156 боєзіткнень, армія РФ втратила 1380 солдатів — Генштаб ЗСУ
На фронті протягом минулої доби відбулось 156 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1380 військових. Загалом за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 920950 солдатів.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 4 квітня.
"Вчора противник завдав 1 ракетного та 104 авіаційних ударів, використавши 1 ракету та 193 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 146 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2203 дронів-камікадзе", — йдеться у повідомленні.
Також вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління БПЛА та командно-наглядовий пункт противника.
Яка ситуація на фронті
На Харківському напрямку минулої доби відбулося 4 штурми позиції ЗСУ, біля Кам'янки та в районі Вовчанська.
На Куп'янському напрямку за минулу добу відбулося 5 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та у напрямку Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Катеринівка та у бік Новомихайлівки, Торського, Зеленої Долині.
На Сіверському напрямку російське військо атакувало у районах Верхньокам'янського та у бік Івано-Дар'ївки та Виїмки. Загалом минулої доби відбулося 4 боєзіткнення.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 1 російський штурм у бік Предтечиного.
На Торецькому напрямку армія РФ 29 разів атакувала біля районів Кримського, Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки.
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 57 атак окупантів в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачі, Преображенка, Срібне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та у бік Романівки, Олексіївки, Водяного.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 9 штурмів у напрямках Розливу та Константинополя.
На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку у районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Кам'янське армія РФ 8 разів марно атакувала позиції наших ЗСУ.
На Придніпровському напрямку минулої доби окупати 2 рази марно намагались просунутись до укріплень ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.
На Курському напрямку минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Армія РФ завдала 359 артилерійських обстрілів, з них 4 — із реактивних систем залпового вогню. Крім цього здійснила 16 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.
Загалом минулої доби втрати російських військ склали 1380 осіб. Також ЗСУ знешкодили 7 танків, 30 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одну РСЗВ, 72 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 66 одиниць автомобільної техніки окупантів.
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