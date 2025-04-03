Бойова медикиня та музикантка з Луганщини Єлизавета Жарікова випустила кліп на пісню "Що робить нас живими"

4 квітня поетеса, музикантка та бойова медикиня з Луганщини Єлизавета Жарікова презентувала кліп на пісню "Що робить нас живими". Це її спільна робота з гуртом "Темна Матерія". Трек вже доступний на YouTube.

Про це військовослужбовиця повідомила у Facebook.

Як розповіла Єлизавета "Мураха" Жарікова Суспільне Донбас, це її перша колаборація з гуртом "Темна Матерія". Працювати над треком вони почали торік, коли вона потрапила до лікарні.

"У 2023 році я отримала поранення, але в стрій повернулася зарано. Під час навчань "з броні на броню" у повній екіпіровці та з повним медичним рюкзаком я невдало зістрибнула і поламала коліно. Після чого два місяці лікувалася й відновлювалася", — розповіла Єлизавета.

Тоді вони записали пісню. Кліп записували під час її відпусток. Натомість багато часу забрав монтаж, ділиться музикантка.