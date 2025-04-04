Росіяни тримають 64 тисячі солдатів у Курській області — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зібрала на Курському напрямку 64 тисячі військових. Та оточення українських військових, за його словами, "немає".

Про це він розповів на брифінгу із журналістами 4 квітня.

Зеленський заявив, що росіяни намагатимуться повністю витіснути Сили оборони України з Курської області до "символічних дат наступного місяця" (9 травня — день Перемоги в Росії — ред.).

"Росія не хоче припинення вогню. І ми це бачимо. Ми знаходимось на території Курської області, і не тільки на території Курської області, до речі, є наша присутність. Ми контролюємо ситуацію, і для нас це важливо, ми тримаємо там велику кількість військових. 64 тисячі їніх військ. Це дуже серйозне угруповання і, яке могло б розповсюджуватися всюди і атакувати нас з інших напрямків по всій лінії фронту. Тому там хлопці просто молодці", — сказав Володимир Зеленський.

Також Зеленський наголосив, що Франція "буде серед перших" у військовому контингенті, який можуть сформувати для України.

Раніше стало відомо, що війська РФ готуються до можливого наступу, проте наразі скупчення військ біля кордону прикордонники не спостерігають. На Сумщині зберігається активність ДРГ.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомляв, що російська армія планує наростити своє угрупування на 150 тисяч військових.